Edicole, Il Patto per l’Abruzzo i luoghi che diffondono informazione e cultura

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:16 giugno 2026 – 19:14- “Siamo soddisfatti dell’approvazione, da parte del Consiglio regionale, della legge sulla valorizzazione e la modernizzazione delle edicole abruzzesi – precisa il comunicato. Il testo licenziato oggi recepisce, infatti, i contenuti di una Risoluzione presentata dall’opposizione lo scorso anno ed è stato ulteriormente migliorato grazie a una serie di emendamenti da noi proposti e approvati che hanno modificato il testo cucendolo il più possibile sulle reali esigenze del territorio” ad affermarlo sono i Consiglieri regionali del Patto per l’Abruzzo, che continuano “Si tratta di un primo passo nella direzione giusta – Siamo consapevoli che sarà necessario tornare sulla norma scritta dalla maggioranza per rafforzarne l’efficacia, ma riteniamo importante che oggi l’Abruzzo possa contare su un provvedimento che segue un percorso da noi indicato – In particolare con gli emendamenti, a prima firma del Consigliere regionale Antonio Blasioli, è stato istituito un fondo regionale destinato a sostenere i Comuni nell’acquisto, anche in locazione, e nel recupero di chioschi adibiti a edicole dismesse o inutilizzate, per funzioni culturali, turistici, biblioteche e per servizi comunali – aggiunge la nota pubblicata. Con un secondo emendamento è stata inserita anche la previsione delle eventuali coperture dei relativi costi di gestione delle edicole che resistono a questa crisi – precisa il comunicato. Abbiamo inoltre promosso la nascita e la diffusione delle “edicole culturali” e delle “edicole teatro”, intese come nuovi spazi pubblici di prossimità, capaci di ospitare attività artistiche, spettacoli dal vivo, letture, micro-rassegne e iniziative di partecipazione civica – Allo stesso modo, si sostiene l’apertura di nuove edicole, soprattutto nelle aree interne e nei piccoli Comuni, insieme al mantenimento, alla modernizzazione e allo sviluppo tecnologico di quelle esistenti, anche per ampliare e integrare i servizi offerti. Abbiamo, inoltre, chiesto e ottenuto l’impegno della maggioranza ad aumentare la dotazione finanziaria perché ad oggi la previsione di 100mila euro per circa 380 edicole in Abruzzo non coglie l’obiettivo – Le edicole rappresentano un presidio fondamentale di incontro e di scambio culturale, in particolare nelle aree interne, dove per una parte della popolazione, spesso meno digitalizzata, costituiscono ancora uno dei principali strumenti di accesso all’informazione – Per questo abbiamo ribadito alla maggioranza anche la necessità di dare piena attuazione alla Risoluzione dell’opposizione, a prima firma Luciano D’Amico, approvata dal consiglio già a gennaio 2025, che ha impegnato la Giunta ad applicare la legge n. 40 del 1991, prevedendo la diffusione dei quotidiani tramite mezzi pubblici nei territori sprovvisti di edicole e privi delle condizioni per attivarne di nuove – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dotiamo quindi l’Abruzzo di norme utili a ripristinare e rafforzare luoghi fisici di comunità, che custodiscono anche il valore storico e culturale della distribuzione dell’informazione e della cultura, tanto più preziosi in un contesto in cui la digitalizzazione rischia spesso di comprimere le occasioni di socialità”, concludono – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 19, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it