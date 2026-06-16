Edicole, Mannetti, Scoccia e D’Incecco: Chioschi diventano presidi di comunità

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:16 giugno 2026 – 16:49- La riforma “Salva-Edicole” è ufficialmente legge – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È stato approvato all’unanimità dal Consiglio regionale il progetto di legge numero 88 del 2025. Il provvedimento, proposto dai consiglieri Mannetti, Scoccia e D’Incecco, punta a salvare un settore travolto dalla crisi del cartaceo e dal digitale, offrendo ai gestori una via d’uscita concreta: trasformare i chioschi in “edicole polifunzionali” di servizio per i cittadini.A margine del voto, i firmatari hanno affermato: “Oggi portiamo a compimento una proposta di legge che nasce da un’esigenza concreta e dalle sollecitazioni dei sindacati degli edicolanti per salvaguardare e rilanciare un settore che negli ultimi anni ha subito una crisi profonda, legata alla trasformazione digitale, alla contrazione delle vendite del cartaceo e all’aumento dei costi di gestione – si apprende dalla nota stampa. Davanti a questa situazione si profilavano due scelte: assistere passivamente al declino o intervenire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Abbiamo avuto il coraggio di scegliere la seconda strada, guardando alle edicole non come a un modello superato, ma come a una rete da rigenerare”.Con questa riforma, che modifica il Testo unico del commercio (l.r. 23/2018), le edicole abruzzesi vengono riconosciute come veri e propri presìdi di comunità e punti di riferimento insostituibili – precisa la nota online. “Le edicole – continuano Scoccia, Mannetti, D’Incecco – soprattutto nei piccoli comuni e ed alle aree interne che già combattono ogni giorno contro lo spopolamento e la contrazione dei servizi, rappresentano veri e propri presìdi di comunità, culturali, sociali e informativi – Difenderle significa sostenere il pluralismo, garantire il diritto all’informazione, aiutare i piccoli commercianti e mantenere vivi i nostri borghi e i nostri centri storici”. Per garantire una nuova sostenibilità economica, la legge dà la possibilità di diversificare le attività offrendo servizi aggiuntivi, come sportelli turistici, centri di servizio di prossimità o hub per le consegne locali, a patto che la vendita di quotidiani e riviste rimanga l’asse portante dell’attività.Il testo introduce, inoltre, una misura che dà facoltà ai Comuni di concedere riduzioni o esenzioni totali dal canone di occupazione del suolo pubblico, un invito chiaro alle amministrazioni locali a fare la propria parte per alleggerire la pressione fiscale sui chioschi più fragili – precisa la nota online. Altrettanta attenzione è stata dedicata alla logistica della distribuzione nelle aree montane, tutelando i punti vendita non esclusivi nei paesi più isolati – precisa il comunicato. Per dare immediata operatività alla norma, è stato varato un fondo regionale con uno stanziamento di 100 mila euro – riporta testualmente l’articolo online. Questa cifra rappresenta un finanziamento iniziale e straordinario, indispensabile per avviare un percorso di modernizzazione strutturale mai tentato prima in Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’impegno condiviso da tutto il Consiglio regionale è infatti quello di incrementare sensibilmente le risorse a partire dal prossimo anno, per rendere il sostegno stabile e duraturo – aggiunge testualmente l’articolo online. Con questo via libera all’unanimità, la Regione si dota di uno strumento concreto e vicino ai territori, restituendo alle edicole il ruolo di sentinelle della vita democratica e sociale – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it