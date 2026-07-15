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Cronaca

Emergenza devianza giovanile a Pescara: Comitato Fortis chiede Task Force integrata per contrastare fenomeno e proteggere la città

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Il Comitato Pescara Fortis ha lanciato un pressante allarme riguardo all’emergenza devianza giovanile che sta colpendo il tessuto sociale della città. Il presidente del Comitato, Mauro Renzetti, ha denunciato che Pescara sta vivendo un’escalation di episodi di violenza, uso di droghe, estorsioni e furti tra i giovanissimi, creando zone d’ombra e minando la serenità della comunità.

Renzetti ha sottolineato che gli operatori delle strutture ricettive cittadine si trovano spesso isolati e costretti a fronteggiare situazioni di bullismo e prepotenza senza avere gli strumenti adeguati o un supporto immediato. Il Comitato ha chiesto con urgenza l’istituzione di una Task Force integrata dedicata alla protezione della città e delle strutture, composta da forze dell’ordine e assistenti sociali, in grado di intervenire tempestivamente e garantire un ambiente sicuro per i cittadini e i giovani coinvolti.

Renzetti ha sottolineato l’importanza di un approccio basato sulla prevenzione e sull’educazione civica e sociale, partendo dai giovani per promuovere il rispetto delle regole e della legalità. Il presidente del Comitato ha fatto appello alle istituzioni cittadine affinché agiscano rapidamente per affrontare e risolvere il problema della devianza giovanile, evitando che si trasformi in una piaga irrisolvibile per la città.

Il Comitato Pescara Fortis si è dichiarato pronto a collaborare attivamente per contrastare questa emergenza, ma ha sottolineato la necessità di un intervento forte e unito da parte di tutte le istituzioni competenti. La salvaguardia della sicurezza e del futuro dei giovani di Pescara è una priorità assoluta, e solo con un impegno collettivo sarà possibile evitare che la criminalità giovanile si radichi e metta a rischio la stabilità della comunità.

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