Eventi, la nota: Palazzi Aperti – Dimore Culturali – L’Aquila

Eventi in Abruzzo: ecco le ultime novità dal sito Abruzzo Turismo:Nell’ambito del progetto Dimore culturali promosso dall’associazione Angelo de Nardis di Prata e dall’ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane) – Sezione Abruzzo per la valorizzazione del patrimonio culturale privato cittadino, una domenica al mese decine di edifici storici, palazzi nobiliari, oratori, cortili e spazi monumentali apriranno i loro spazi – normalmente non accessibili o poco conosciuti – offrendo ai visitatori un percorso di scoperta del patrimonio architettonico diffuso che ha contribuito nei secoli a costruire l’identità urbana e sociale dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Dopo la prima esperienza di gennaio, le prossime giornate di Palazzi Aperti si svolgeranno nelle date: 22 febbraio, 29 marzo, 26 aprile, 24 maggio (in occasione della Giornata nazionale delle Dimore storiche), 28 giugno, 26 luglio, 30 agosto, 27 settembre, 25 ottobre, 29 novembre e 27 dicembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Inserito all’interno del corposo calendario di eventi organizzati per L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, il progetto prevede una serie di visite guidate e di aperture straordinarie che permetteranno al pubblico di entrare in contatto con storie di famiglie, istituzioni religiose e civili, arte, architettura e vita quotidiana – viene evidenziato sul sito web. Realizzate in collaborazione con WelcomeAQ e prenotabili online, le visite in programma riguarderanno, tra le altre meraviglie, anche i seguenti luoghi: – Sala Baiocco – Albergo Italia, spazio simbolo dell’Aquila della Belle Époque, riaperto in anteprima grazie alla collaborazione con l’associazione L’Aquila Young; – Palazzo Alfieri – Istituto Santa Maria degli Angeli, primo grande palazzo rinascimentale aquilano e capolavoro del Quattrocento cittadino; – Palazzo Benedetti, complesso architettonico dove coesistono gli ambienti medievali della famiglia Gaglioffi e i sontuosi saloni del Settecento e Ottocento; – Oratorio di Sant’Antonio dei Cavalieri de Nardis, chiesa privata che costituisce uno dei capolavori dell’architettura barocca della città; – Palazzo Cipolloni-Cannella, importante palazzo che, grazie alla Casa d’Aste Gliubich che ne occupa il piano nobile, è un rilevante esempio di dialogo tra patrimonio storico e imprenditoria culturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Accanto alle visite guidate saranno aperti liberamente numerosi cortili storici di palazzi e residenze private, visitabili sempre durante le giornate sopra indicate, dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, tra i quali: Palazzo Alessandri (Corso Vittorio Emanuele 112); Palazzo Ardinghelli (Piazza Santa Maria Paganica); Palazzo Burri-Gatti (Corso Vittorio Emanuele 111); Palazzo Cappa-Cappelli (Corso Vittorio Emanuele 23); Palazzo Carli-Benedetti (Via Accursio 17) ; Palazzo Ciccozzi (Via Indipendenza 13); Palazzo Colantoni (Via Cembalo di Colantoni 26/28); Palazzo Dragonetti (accessi in Via Santa Giusta 10 e Via Fortebraccio 12); Palazzo Nardis (Via San Marciano 9); Palazzo Porcinari (Piazza San Pietro); Palazzo Pica Alfieri (Via Andrea Bafile 19).

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, da Abruzzo Turismo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 02, anche sulle pagine del portale web di Abruzzo Turismo, sezione Eventi, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: abruzzoturismo.it