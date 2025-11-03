Eventi: Letture a bassa voce per bambini all’Oasi WWF Calanchi di Atri (TE)

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:Un autunno ricco di magia e fantasia attende i più piccoli alla Riserva Naturale Regionale Oasi WWF Calanchi di Atri (TE), dove tornano gli appuntamenti con le “Letture a bassa voce”, momenti dedicati a bambini e bambine da 0 a 6 anni e alle loro famiglie, a cura delle volontarie del presidio Nati per Leggere di Pineto-Silvi-Atri – precisa il comunicato. Gli incontri si svolgeranno dalle ore 17.00 alle 18.00 e accompagneranno i piccoli ascoltatori in un viaggio tra fiabe, avventure e storie a tema stagionale: Domenica 19 ottobre 2025 – Storie d’autunno Domenica 16 novembre 2025 – Settimana Nati per Leggere Domenica 30 novembre 2025 – Storie di paura Domenica 14 dicembre 2025 – Storie di Natale Un’occasione speciale per condividere in famiglia la bellezza della lettura, immersi nella natura dell’Oasi WWF, tra tappeti morbidi, libri illustrati e la magia delle parole che cullano e fanno sognare – si apprende dalla nota stampa. Riserva Naturale Regionale Oasi WWF Calanchi di Atri (TE) Dal 19 ottobre al 14 dicembre 2025 Ore 17.00 – 18.00 Ingresso gratuito (prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 331 579 9191)

