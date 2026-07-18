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Fabrizio Pregliasco: allerta sanitaria per il caldo

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Il tema del caldo estremo, con particolare attenzione alle sue conseguenze sulla salute pubblica, è al centro dell’attenzione in queste ore. In particolare, il nome di Fabrizio Pregliasco emerge come voce autorevole a riguardo.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il caldo sta mettendo a dura prova diverse zone del Paese, con picchi di temperature che si prevedono particolarmente elevati per domani. Già oggi ben 16 città sono in allerta per il bollino rosso, mentre in Sardegna si sono registrati addirittura 47 gradi. La situazione si è fatta critica tanto che si contano già tre vittime legate alle alte temperature.

Fabrizio Pregliasco ha sottolineato l’importanza di trattare il caldo estremo come un’emergenza sanitaria, equiparandola alle epidemie. Anche l’OMS Europa ha lanciato un allarme, evidenziando come il caldo possa rappresentare una minaccia seria per la salute dei cittadini.

La notizia è tra le più ricercate online e si posiziona in cima ai trend sui motori di ricerca, dimostrando l’interesse diffuso per un argomento di così grande rilevanza.

Per approfondire ulteriormente i dettagli e le implicazioni di questa situazione, è possibile consultare fonti specializzate sul web.

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