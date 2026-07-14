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Viabilità e Trasporti

Filetto, Provincia di Chieti chiamata all’intervento per risolvere la situazione critica della SP Ari-Filetto

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SP Ari-Filetto, Burton (Lega): tra frana e vegetazione incolta si viaggia su una sola corsia.

Lungo la Strada Provinciale Ari-Filetto, nel territorio di Filetto, si registrano gravi disagi dovuti alla presenza di vegetazione incolta e smottamenti, che hanno ridotto la viabilità a una sola corsia. A lanciare l’allarme è Christian Burton, coordinatore della Lega di Ari, che chiede un intervento urgente da parte della Provincia di Chieti.

“A distanza di mesi dalle violente piogge che hanno colpito la zona, la situazione della strada è ancora critica a causa del dissesto idrogeologico. La carreggiata presenta cedimenti parziali dell’asfalto, costringendo i veicoli a circolare su un’unica corsia con rallentamenti, code e potenziali pericoli per gli automobilisti”, sottolinea Burton.

Il problema si aggrava ulteriormente a causa dell’assenza totale di manutenzione lungo i margini della strada. La vegetazione ha invaso la carreggiata, compromettendo la visibilità nelle curve e nascondendo la segnaletica stradale, con conseguenti rischi per la sicurezza di chi transita quotidianamente da quella zona.

“Chiediamo alla Provincia di Chieti di intervenire al più presto per garantire la sicurezza degli utenti della strada. È necessario mettere in sicurezza il fronte franoso, ripristinare la percorribilità della strada e eliminare la vegetazione lungo i bordi della carreggiata per evitare incidenti e ulteriori disagi”, conclude Burton.

La situazione descritta richiede un intervento urgente per evitare potenziali situazioni di pericolo e garantire la sicurezza degli automobilisti che utilizzano quotidianamente quella strada.

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