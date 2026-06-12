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Gran premio Monaco: Gasly sul podio dopo errore cronometraggio

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Il gran premio di Monaco continua a tenere alta l’attenzione degli appassionati di Formula 1 in queste ore, risultando al vertice dei trend sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento ha svelato un clamoroso cambiamento nel podio della gara, con Pierre Gasly che viene retrocesso terzo a causa di un errore di cronometraggio. Una decisione che ha portato a una svolta inattesa, lasciando sorpresi Hamilton e gli altri piloti penalizzati.

La FIA ha accolto il ricorso presentato dal team di Gasly, revocando le penalità e riconoscendo il terzo posto al pilota francese. Un epilogo che ha generato discussioni e commenti tra gli appassionati di motorsport, che ora vedono il podio di Monaco con una diversa configurazione rispetto a quanto annunciato inizialmente.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla vicenda, è possibile approfondire online alla ricerca delle ultime notizie riguardanti il gran premio di Monaco e l’inaspettato colpo di scena che ha coinvolto Pierre Gasly e gli altri piloti in gara.

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