Intervista a Ciro Renzi, Specialista del Marketing Sanitario e ideatore del sistema Medical Trilogy

In un momento storico in cui la comunicazione digitale è diventata fondamentale anche in ambito sanitario, conoscere le strategie giuste per promuovere la propria attività medica in modo etico ed efficace è indispensabile. Abbiamo incontrato Ciro Renzi, specialista del marketing sanitario e ideatore del sistema Medical Trilogy, per approfondire come i medici possono oggi farsi conoscere dai pazienti del proprio territorio rispettando le regole deontologiche.

Dott. Renzi, come nasce la sua specializzazione nel marketing sanitario?

«Il mio percorso nasce dall’unione di due grandi passioni: la comunicazione e il mondo medico. Nel tempo ho compreso che i professionisti della sanità avevano bisogno di un tipo di marketing diverso da quello tradizionale: più rispettoso, mirato e conforme alle regole deontologiche. Da qui è nata l’idea di dedicarmi esclusivamente al marketing sanitario, un settore che richiede competenze specifiche, sensibilità e un linguaggio appropriato.»

Perché oggi il marketing medico è così importante?

«Oggi il paziente è sempre più informato e digitale. Prima di rivolgersi a uno specialista, effettua ricerche online, legge articoli, recensioni e confronta diversi studi. Essere presenti online in modo professionale, con un sito ben posizionato e contenuti autorevoli, significa essere trovati nel momento giusto da chi ha davvero bisogno delle nostre prestazioni. Il marketing medico non è pubblicità aggressiva, ma informazione di qualità che aiuta il paziente a scegliere in modo consapevole.»

Ci racconta in cosa consiste il sistema Medical Trilogy?

«Medical Trilogy è un metodo che ho ideato per permettere a medici, cliniche e strutture sanitarie di raggiungere tutti i residenti della loro area geografica di interesse, attraverso una comunicazione etica e mirata. Il sistema si basa su tre elementi principali:

Sito Internet Medico Professionale, ottimizzato SEO e costantemente aggiornato.

Gestione dei profili social, con contenuti informativi di valore rivolti ai pazienti del territorio.

Campagne pubblicitarie mirate su Google e Facebook, calibrate per intercettare potenziali pazienti nel momento in cui cercano prestazioni o interventi specifici.

Questi tre pilastri, lavorando insieme, garantiscono visibilità, autorevolezza e risultati concreti nel pieno rispetto delle normative vigenti. È un sistema che nasce dall’esperienza diretta nel campo del Marketing Sanitario, costruito per offrire ai medici una strategia efficace e deontologicamente corretta.»

In un settore così delicato, come si concilia marketing e deontologia professionale?

«È una domanda fondamentale. La chiave è il rispetto. Ogni medico deve poter comunicare le proprie competenze e far conoscere le proprie prestazioni, ma sempre nel rispetto delle regole che tutelano il paziente e la professione. Per questo motivo, ogni progetto che realizzo segue linee guida etiche precise, evitando linguaggi promozionali o promesse irrealistiche. Il mio obiettivo non è “vendere”, ma far conoscere in modo corretto e autorevole il valore del medico e del suo lavoro.»

Quali risultati possono aspettarsi i medici che scelgono il suo sistema di marketing sanitario?

«I risultati principali sono una maggiore visibilità locale, una reputazione solida e un incremento costante delle richieste di consulenza o visita. Ma ciò che mi rende più orgoglioso è vedere i miei clienti soddisfatti nel constatare che i pazienti arrivano già informati, consapevoli e motivati. Questo significa che la comunicazione ha funzionato non solo in termini numerici, ma anche di qualità della relazione medico-paziente.»

Qual è secondo lei l’errore più comune che fanno i medici nella comunicazione online?

«Molti si affidano a soluzioni generiche o a professionisti che non conoscono il settore sanitario. Il rischio è di utilizzare un linguaggio inadeguato o di violare, anche involontariamente, le regole deontologiche. Un altro errore è l’improvvisazione: aprire una pagina social senza una strategia, pubblicare saltuariamente o non aggiornare il sito. Il marketing medico richiede costanza, coerenza e competenza specifica.»

Cosa consiglia ai medici che vogliono migliorare la loro presenza online?

«Il primo passo è una consulenza personalizzata per capire la situazione attuale e gli obiettivi da raggiungere. Ogni specialista ha esigenze diverse, quindi non esiste una formula unica. L’importante è partire da una strategia chiara e affidarsi a chi conosce le regole del settore. Invito tutti i medici e i professionisti sanitari a richiedere una consulenza gratuita: è un modo per capire insieme come comunicare in modo etico, efficace e professionale.»

In conclusione, cosa rappresenta per lei il marketing sanitario?

«Per me il marketing sanitario è una forma di educazione e valorizzazione del lavoro medico. È il mezzo attraverso il quale uno specialista può far conoscere la propria professionalità, aiutando più persone e rafforzando il rapporto di fiducia con i pazienti. Il tutto con rispetto, trasparenza e autenticità.»