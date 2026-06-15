In queste ore, il tema di Kiev è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Ultime notizie parlano di raid russi sull’Ucraina con almeno 11 vittime e la Cattedrale della Dormizione a Kiev in fiamme. L’attacco ha provocato morti e danni, generando tensioni crescenti tra le due nazioni. Alcuni rapporti indicano che i russi hanno attaccato con missili e droni, colpendo la cattedrale e suscitando reazioni contrastanti da parte delle autorità coinvolte. Mosca ha risposto accusando la difesa ucraina e sostenendo che il colpo sia stato causato da un Patriot difettoso.

La situazione in Ucraina è fluida e in continua evoluzione, con conseguenze gravi e preoccupanti per la popolazione civile. Gli scontri armati e gli attacchi a edifici storici come la Cattedrale della Dormizione richiamano l’attenzione internazionale sulla crisi in corso. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, si consiglia di consultare fonti affidabili online, alla luce della complessità della situazione e degli sviluppi in atto.