L’Aquila 2026. Il nostro territorio protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Paestum (Sa), 2 novembre 2025 – L’Aquila ? stata protagonista alla 27? edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA), che si ? conclusa oggi al Next, ex Tabacchificio di Paestum. La manifestazione, riconosciuta a livello internazionale come unico appuntamento dedicato alla promozione del turismo archeologico e alla valorizzazione dei parchi e musei del settore, rappresenta ormai da ventisette anni un importante punto d’incontro tra istituzioni, operatori, specialisti e giornalisti del comparto culturale e turistico – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Comune dell’Aquila ha partecipato alla BMTA con un proprio stand espositivo dedicato a Capitale Italiana della cultura 2026, per sensibilizzare attraverso materiali informativi e contenuti multimediali dedicati al patrimonio storico, artistico e naturalistico del territorio – recita il testo pubblicato online. Gi? presente all’edizione della Borsa nel 2023, quando la citt? era ancora candidata al titolo, l’amministrazione comunale ? tornata a Paestum con rinnovato entusiasmo, a pochi mesi dall’avvio di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026.L’assessore al Turismo, Ersilia Lancia, ha partecipato, nell’area Archeoincoming, a un panel dedicato specificamente all’Aquila Capitale Italiana della cultura 2026, illustrando il percorso di crescita e di rilancio culturale che sta caratterizzando la citt? in vista dell’importante appuntamento nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ?Essere qui a Paestum – ha dichiarato Lancia – significa rappresentare una citt? che ha saputo trasformare memoria e coraggio in motore di rinascita culturale – L’Aquila 2026 ? un laboratorio di idee, un luogo di incontro tra innovazione e tradizione, dove anche il patrimonio archeologico e quello contemporaneo concorrono alla costruzione di un futuro sostenibile e aperto al mondo?. C’? stato spazio anche per un panel su Amiternum, presentato nello stand del ministero della Cultura dalla direttrice del Munda, Federica Zalabra – viene evidenziato sul sito web. “La partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum ? stata una occasione importante per valorizzare il Parco archeologico di Amiternum e il territorio anche in vista di Capitale italiana della cultura e rappresenta un’ulteriore occasione di collaborazione con il Comune dell’Aquila”, ha dichiarato Zalabra a margine dell’evento col MiC.La BMTA si conferma un salone espositivo unico nel suo genere, con iniziative di rilievo come ArcheoVirtual, la mostra internazionale di tecnologie multimediali e interattive dedicate all’archeologia e il Workshop ENIT, che offre opportunit? di networking e business per operatori e buyer internazionali del turismo culturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. A questo appuntamento hanno partecipato, in una giornata dedicata, anche operatori turistici aquilani – “Sono molto soddisfatta di questi giorni di lavoro alla BMTA e per questo voglio ringraziare anche il personale dei nostri uffici visto l’impegno profuso nella buona riuscita dell’evento – recita il testo pubblicato online. L’Aquila ? entrata nel radar dei viaggiatori e questo perch? ci stiamo raccontando con costanza e senza artifici – precisa il comunicato. Dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme, pubblico e privato, crescendo in servizi e formazione”, ha concluso l’assessore – si apprende dalla nota stampa.

