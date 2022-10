L’Aquila, Al via alla nuova edizione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

- Advertisement -

Parte oggi 3 ottobre la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022, che dal 2018 ? diventato annuale e non pi? decennale, e che coinvolge ogni anno un campione rappresentativo di famiglie – si apprende dalla nota stampa.

Secondo le stime dell’ISTAT quest’anno saranno intervistate nel territorio aquilano 1.568 famiglie –

Sul campo opereranno 18 rilevatori incaricati dal Comune dell’Aquila, dotati di appositi cartellini identificativi, che si recheranno porta a porta presso le famiglie indicate dall’Istat per effettuare le interviste – si apprende dalla nota stampa. Contemporaneamente presso la sede comunale di via Roma 207/A sar? operativo il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) con personale di back office addetto all’Ufficio Comunale di Censimento (UCC).

L’Ufficio CCR sar? operativo dal 3 ottobre al 22 dicembre 2022, nei seguenti giorni: luned? e gioved? dalle ore 15:00 alle ore 18:00 per il rilascio delle interviste, marted? dalle ore 9:00 alle ore 12:00 per prenotazioni e informazioni.

Si raccomanda la prenotazione in modo da evitare file e stazionamenti negli spazi comuni.

Il Censimento permanente prevede due tipi di rilevazioni: “areale” e “da lista”.

La “rilevazione areale” si compone di 2 fasi: verifica preliminare del territorio e interviste “porta a porta” o presso il Centro Comunale di Rilevazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Pertanto, i rilevatori effettueranno una preliminare ricognizione del territorio, mentre dal 13 ottobre e fino al 17 novembre effettueranno le interviste alle famiglie presenti nelle aree individuate dall’Istat. Le famiglie potranno effettuare le interviste a domicilio o presso il CCR.

Dal 3 ottobre partir? la cd. “rilevazione da lista” che prevede l’invio, da parte di Istat, di una lettera contenente nome utente e password ad un campione di famiglie – In questo caso il cittadino potr? compilare autonomamente il questionario o avvalersi degli uffici comunali recandosi presso il CCR in via Roma 207/A. Dal 7 novembre e fino al 22 dicembre le famiglie non rispondenti saranno contattate dai rilevatori sul campo e dal personale di back office per portare a termine i questionari.

Si ricorda ai cittadini coinvolti nella tornata censuaria 2022 che ? previsto l’obbligo di risposta e, nei casi di violazione, l’erogazione di sanzioni ai sensi degli artt. 7 e 11 del D. Lgs. 322/1989 e del DPR 9 marzo 2022 di Approvazione del “Programma Statistico Nazionale 2020 – 2022”.

I dati trattati dall’Istat per le finalit? della presente rilevazione sono tutelati dal segreto statistico (art. 9 D. Lgs. 322/1989) e sottoposti alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, D. Lgs. 196/2003, D. Lgs 101/2018).

I dati saranno diffusi dall’Istat in forma aggregata, e comunque secondo modalit? che non rendano possibile risalire alle persone che li forniscono o a cui di riferiscono, assicurando cos? la massima riservatezza agli interessati.

Per informazioni ed assistenza la famiglia pu? contattare:

o il Numero Verde Istat 800 188 802, attivo fino al 22 dicembre tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 21;

o l’Ufficio Comunale di Censimento – Tel. 0862-645720;

o il CCR – Tel. 0862-645720/0862-645714 anche per prenotare un appuntamento per la compilazione del questionario – aggiunge testualmente l’articolo online.

Oppure scrivere agli indirizzi di posta elettronica: censimento – riporta testualmente l’articolo online. areale@istat.it ? censimento – aggiunge testualmente l’articolo online. lista@istat.it

Per maggiori informazioni, consultare il sito https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni

