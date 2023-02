L’Aquila, Bandi per le assegnazioni degli alloggi post sisma, domani la presentazione

- Advertisement -

L'Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Domani, venerd? 3 febbraio, alle 11.30, nella sala Rivera di palazzo Fibbioni, sede centrale del Comune dell’Aquila (via San Bernardino 4), l’assessore alle Politiche sociali, Manuela Tursini, terr? una conferenza stampa per illustrare i bandi per le assegnazioni degli alloggi post terremoto (Progetto Case e Map), da destinare alle famiglie in difficolt? e in condizioni di disagio – aggiunge testualmente l’articolo online.

E' quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L'Aquila.