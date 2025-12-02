L’Aquila, Bilancio 2026-2028: una città che cresce con programmazione, visione e responsabilità

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:LEONARDO SCIMIA, CAPOGRUPPO FDI L’AQUILA”L’approvazione del bilancio preventivo 2026–2028, insieme alla seconda parte del DUP, al Piano triennale delle opere pubbliche, ai regolamenti TARI e IMU e al DUP e bilancio dell’ICSA, rappresenta un passaggio fondamentale per la nostra citt?. Un risultato di grande rilievo che conferma la solidit? politica della maggioranza e la qualit? del lavoro tecnico svolto in questi mesi."Lo dichiara Leonardo Scimia, Capogruppo di Fratelli d'Italia al Comune dell'Aquila, commentando l'esito della seduta consiliare. "Siamo una delle prime amministrazioni in Italia ad approvare il bilancio con questo anticipo" – sottolinea Scimia – "e questo testimonia la compattezza della maggioranza, l'unit? di visione e la capacit? di programmare con chiarezza e responsabilit?".Nonostante i numerosi emendamenti, nessuna critica sostanziale ? emersa:"Gli emendamenti ammessi si sono rivelati gi? integrati nel DUP e nel bilancio. ? la prova della solidit? del nostro impianto amministrativo e della capacit? di destinare risorse in modo preciso e coerente alle vere esigenze della citt?."Sui progetti strategici per il futuro della citt?, Scimia richiama alcuni interventi chiave sostenuti dalla maggioranza, in particolare la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione, la Scuola Nazionale dei Vigili del Fuoco (34 milioni CIPESS), la Scuola Nazionale del Servizio Civile (oltre 60 milioni) e riqualificazione dell'area Case di Sant'Antonio, la Nuova pista di atletica di Piazza d'Armi (oltre 2 milioni). Definisce poi come fondamentale il ruolo di Capitale Italiana della Cultura 2026: "Abbiamo costruito un modello culturale forte e riconoscibile. Non vogliamo solo essere Capitale della Cultura, ma vogliamo esserlo al massimo delle potenzialit?, tra le migliori citt? che abbiano mai interpretato questo ruolo".Il Capogruppo FdI traccia inoltre gli impegni della maggioranza per i mesi futuri ed illustra le priorit? operative che guideranno l'azione della maggioranza: "Saranno prioritari la aiabilit? comunale ed extra-comunale, con una programmazione organica per migliorare sicurezza e logistica, il Centro storico, con l'attuazione completa delle ZTL e la realizzazione dei parcheggi. Nessuna amministrazione ha fatto quanto la nostra per dotare il centro storico di un sistema di sosta moderno ed efficiente. "Attenzione alla ricostruzione pubblica, con commissioni dedicate al monitoraggio degli edifici in fase di completamento. Rientro degli uffici pubblici in centro storico, grazie al confronto con la Provincia: l'ex Prefettura ? pronta, mentre per Palazzo dei Quattro Cantoni siamo in fase conclusiva. Su quest'ultimo apriremo una valutazione approfondita sull'uso degli spazi per renderli funzionali al rilancio della citt?"."Questo bilancio non ? un atto tecnico, ma una scelta politica chiara: continuare a far crescere L'Aquila con una visione moderna, responsabile e ambiziosa. La citt? sta cambiando, e noi continueremo a guidare questo cambiamento con determinazione e seriet?" – conclude Scimia. ALESSANDRO MACCARONE, CAPOGRUPPO L'AQUILA PROTAGONISTA"Il bilancio approvato restituisce un quadro solido e ricco di interventi strategici per la citt?, che comprende anche le opere del PNRR: sono 104 i progetti finanziati, per un totale di 246 milioni di euro – Di questi, il Comune dell'Aquila ? soggetto attuatore di 33 interventi, per un valore di 77 milioni." – dichiara Alessandro Maccarone, capogruppo di L'Aquila Protagonista – "Per quanto riguarda invece le risorse PNC aree sisma 2009–2016, il Comune ? responsabile di 71 interventi, per ulteriori 169 milioni di euro. Si aggiungono poi 11 progetti del Fondo Sviluppo e Coesione, pari a 54 milioni, che per progetti importanti come i contratti di fiume, il parcheggio di piazza d'Armi, l'ex Casa dello Studente, il parcheggio alla Caserma Rossi, la pista polifunzionale della Valle dell'Aterno, Parco della Luna, la pista di atletica a Piazza D'Armi, nonch? il collegamento Fossa di Paganica – Scindarella"."Una novit? significativa riguarda la gestione dei tributi locali: la modifica al regolamento TARI consentir? agli studenti universitari fuori sede di essere esentati dal pagamento del tributo qualora risultino domiciliati in un altro comune per motivi di studio. Un intervento concreto a sostegno del diritto allo studio e della presenza universitaria in citt?"."Questo ? un bilancio" – continua – "che ci permette di entrare a pieno titolo nell'anno di Capitale Italiana della Cultura, con fondi certi e con un'amministrazione solida. ? il segno di una maggioranza di centrodestra coesa e di una programmazione chiara degli interventi, mentre L'Aquila continua a rafforzare la propria apertura sul piano nazionale e internazionale. Prova ne ? l'avvio del Collegio di Merito, per cui ? stato aperto il bando, segna un nuovo passo deciso in un percorso di crescita nelle politiche abitative e universitarie ormai evidente e riconosciuto"."Sul fronte delle politiche sociali, come gi? annunciato nell'ultima variazione di novembre, abbiamo stanziato decine di migliaia di euro per sostenere le famiglie aquilane nell'accesso ai servizi culturali e alla formazione – Una misura che potr? coinvolgere migliaia di nuclei familiari, grazie a soglie ISEE pi? ampie rispetto all'ordinario""Rispediamo al mittente" – commenta Maccarone in risposta alle polemiche sul DUP e sul bilancio dell'Ex Onpi – "le critiche dell'opposizione sull'Ex ONPI. Davanti a ricostruzioni imprecise e polemiche costruite ad arte per gettare fumo negli occhi, continuiamo a scegliere la strada del lavoro e della verit? amministrativa – L'ex Onpi, il Centro Alzheimer, le politiche per gli anziani e il rafforzamento del personale non sono terreno per propaganda, ma ambiti in cui questa amministrazione opera con seriet?, come ha dimostrato di fare nella stabilizzazione dei precari della ricostruzione, nel pieno rispetto delle norme e con attenzione alle persone. La citt? conosce la differenza tra chi urla alla luna e chi ogni giorno lavora per costruire risultati concreti", conclude. FABIO FRULLO, CAPOGRUPPO UDC"L'Aquila cresce con un bilancio chiaro e responsabile che conferma gli investimenti e prevede nuovi e importanti impegni. Da sottolineare non solo i 3 milioni per Piazza d'Armi che arriveranno a 10 ma anche i 2 milioni per le perdite delle partecipate e 1 milioni per i rinnovi contrattuali." – dichiara il capogruppo – "Particolare attenzione ci sar? per la sicurezza a partire dalle 1000 telecamere che verranno istallate su tutto il territorio comunale, incluse le frazioni – La percezione di sicurezza deve continuare a crescere nei cittadini – E ancora il lavoro, tema fondamentale per la nostra comunit?. Verr? istituito un tavolo tecnico permanente con le associazioni di categoria finalizzato ad individuare le criticit? territoriali e ad individuare soluzioni di sviluppo. Il lavoro non ? istituzionalmente materia del Comune ma vogliamo attenzionarlo lo stesso e fare la nostra parte soprattutto sulle vertenze, cos? come abbiamo fatto fino ad ora".Come ultimo punto, Fabio Frullo ha richiamato anche il tema del Superbonus, sottolineando come in questi giorni sia alta l'attenzione del gruppo UDC, insieme all'intera maggioranza, per valutare possibili proroghe dedicate al cratere sismico 2009. L'obiettivo ? fare chiarezza sul futuro della ricostruzione privata, una fase ormai nella sua parte conclusiva ma che necessita di ulteriore attenzione, soprattutto alla luce delle difficolt? che potrebbero emergere nelle opere riguardanti gli aggregati commissariati o nei casi in cui il contributo riconosciuto rischia di non essere sufficiente.

