L’Aquila, Bilancio: via libera al previsionale 2023/2025

Ok a emendamenti sindaco per riduzione Tari per famiglie numerose, con disabili all’interno del nucleo familiare e attivit? commerciali in aree cantieri del centro storico

Riduzione della Tari per attivit? commerciali ricadenti nelle aree del centro storico interessate dai lavori, abbattimento della tassazione per famiglie numerose o in cui sono presenti persone con disabilit?, fondi per Opere pubbliche e del Fondo complementare al Pnrr per le aree colpite dal sisma 2009, maggiore equit? fiscale tra i contribuenti.

Sono alcuni degli elementi contenuti nel bilancio di previsione 2023-2025 da oltre 640 milioni di euro, nell’ambito del quale ? stato approvato anche un emendamento, a firma del sindaco Pierluigi Biondi, che destina delle risorse alla societ? sportiva San Gregorio Calcio, il cui presidente, Massimo Cinque nei giorni scorsi ? stato vittima di una rapina nel corso della quale i malviventi hanno sottratto delle somme destinate proprio allo svolgimento delle attivit? della squadra che milita nel campionato di Prima categoria –

“Un manovra con cui diamo continuit? all’attivit? amministrativa condotta nel corso di questi anni, cercando di alleggerire il carico fiscale per famiglie e imprese attraverso un ampliamento della base imponibile grazie al recupero dell’evasione fiscale: dal 2017 a oggi, per esempio, sono stati recuperati oltre 3 milioni dal gettito ordinario sulla Tari, riferiti a oltre cinquemila utenze fino ad oggi sconosciute al fisco – riporta testualmente l’articolo online. Un dato che, per la prima volta, ci consente di raggiungere l’autonomia contributiva sulla tassa per i rifiuti che, in passato, era possibile coprire grazie al contributo statale straordinario – Pagare pi? per pagare meno non ? solo uno slogan ma un’azione costante che ci consentir? di poter programmare ulteriori riduzioni strutturali anche sull’Imu nonostante L’Aquila sia il capoluogo di provincia, tra quelli abruzzesi, con l’aliquota pi? bassa” hanno dichiarato il sindaco, Pierluigi Biondi, e il vice sindaco con delega al Bilancio, Raffaele Daniele –

Proprio sulla Tari sono l’aula ha dato il via libera ad altre tre proposte emendative, approvate all’unanimit?, che portano la firma del primo cittadino: per l’annualit? 2023, sar? previsto uno sgravio del 50% per tutte le utenze non domestiche riferite alle attivit? che in nel centro cittadino ricadono in zone in cui sono in corso lavori di riqualificazione urbana – si apprende dal portale web ufficiale. Il provvedimento riguarder? quanti non abbiano avuto accesso alle forme di sostegno previste dalla legge regionale 32/19, finalizzata a dare ristoro alle imprese commerciali ed artigiane interessate da cantieri e opere pubbliche e private legate alla ricostruzione post terremoto – riporta testualmente l’articolo online.

Sconto sulla Tari 2023, inoltre, anche per le utenze domestiche, nello specifico del 30%, e che interesser? nuclei familiari numerosi (oltre 4 componenti) con Isee non superiore ai 20mila euro e quelli che al loro interno contano un disabile, minore o comunque con una invalidit? superiore al 75% e in possesso di certificazione rilasciata dalle strutture competenti.

Ammonta a 180 milioni di euro, inoltre, la somma stanziata per le Opere pubbliche in citt? e nelle frazioni, che si aggiungono agli oltre 170 impegnati per le iniziative finanziate con il Fondo complementare per le zone colpite dal terremoto del 2009 e del 2016/17, cui ? previsto un ulteriore incremento di economie in entrata per 37 milioni destinati a finanziare nuovi progetti.

“Oltre alle agevolazioni gi? attuate in passato e tuttora in essere – destinate a famiglie, aziende, societ? sportive, attivit? ricettive e imprese – abbiamo voluto dare un segnale importante, per fornire risposte concrete e immediate a quelle fasce di popolazione e agli operatori economici in maggiore difficolt?. L’amministrazione ha mostrato grande attenzione nei confronti della comunit? e una significativa capacit? di ascolto e propensione all’individuazione di soluzione alle numerose problematiche che si presentano n una realt? complessa e in continuo mutamento come la nostra” hanno concluso sindaco e vice sindaco – recita il testo pubblicato online.

