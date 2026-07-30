L’Aquila, importanti proposte per affrontare l’emergenza abitativa: dal Presidente dell’ADA Marsica la soluzione dell’abitare condiviso intergenerazionale

Lunedì scorso, all’Aquila, si è tenuto un incontro di sensibilizzazione dedicato al progetto “La Casa Include”, promosso da Uniat APS Nazionale e Uniat Abruzzo e finanziato da Ebitemp. L’evento si è svolto nel suggestivo contesto del Palazzetto dei Nobili e ha rappresentato un importante momento di confronto sul tema della casa, dell’abitare e sulle possibili soluzioni alla crisi abitativa.

All’incontro hanno preso parte esponenti politici, enti e istituzioni della scena sociale regionale. Il segretario generale Uil Abruzzo, Michele Lombardo, ha sottolineato l’importanza di garantire un’abitazione inclusiva e accessibile come forma di tutela della dignità e valorizzazione dell’individuo. Secondo Lombardo, il Piano Casa proposto dal governo non è sufficiente a garantire il diritto alla casa in maniera estesa e ha chiesto una revisione dell’impianto normativo approvato.

L’assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila, Manuela Tursini, ha affrontato il tema della coesione urbana, evidenziando il contesto unico e complesso post-sisma che ha reso l’Aquila un laboratorio nazionale. Tursini ha parlato del Progetto C.A.S.E. e delle altre soluzioni abitative che hanno risposto inizialmente a una necessità emergenziale, ma che oggi rappresentano un’ancora di salvataggio per garantire il diritto alla casa e la tenuta del tessuto sociale.

La senatrice Gabriella Di Girolamo ha messo in luce il rischio di amplificare l’emergenza sociale derivante dalla sovrapposizione strutturale tra crisi abitativa e povertà energetica. Di Girolamo ha criticato la riduzione dei finanziamenti a strumenti storici di welfare come il Fondo nazionale per la morosità incolpevole, sottolineando la necessità di un intervento più incisivo.

Il presidente dell’ATER di Pescara, Domenico Di Meo, ha elogiato lo sforzo straordinario compiuto dallo Stato per valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico e ha evidenziato gli interventi volti a restituire decoro, efficienza energetica e sicurezza alle famiglie residenti.

Il direttore Ater L’Aquila, Giancarlo Alterio, ha sottolineato l’elevata morosità degli inquilini, che impedisce la programmazione di interventi di manutenzione degli immobili. Infine, il direttore dell’ADSU dell’Aquila, Michele Soriani, ha evidenziato la necessità di realizzare nuovi immobili per soddisfare l’alta domanda universitaria.

In risposta a questa emergenza abitativa, il presidente dell’Associazione Diritti degli Anziani (Ada Marsica), Lino Cipollone, ha proposto l’abitare condiviso intergenerazionale come soluzione pragmatia e di forte valore sociale. L’idea consiste nell’offrire alloggio agli studenti universitari all’interno delle abitazioni degli anziani che vivono soli.

Alla chiusura dell’evento è intervenuta la direttrice nazionale di Uniat Nazionale Aps, Ofelia Oliva, che ha sottolineato l’importanza delle attività a sostegno di cittadini e lavoratori per superare le forme di fragilità emerse. Oliva ha evidenziato come la cooperazione tra diversi soggetti sia fondamentale per trasformare le esperienze positive del territorio in modelli strutturali di welfare di comunità.