venerdì, Novembre 7, 2025
Attualità

L’Aquila, Migranti davanti alla Prefettura. Biondi: “È necessario capire chi indirizza queste persone verso la nostra città, creando aspettative infondate. Monitoraggio costante e linea ferma”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“Quanto accaduto oggi, con un nuovo gruppo di 25 migranti stazionante davanti alla Prefettura, rappresenta un’anomalia – si legge sul sito web ufficiale. Dopo l’arrivo dei 44 nei giorni scorsi, giunti da Trieste attraverso la rotta balcanica e successivamente trasferiti in altra citt? idonea ad accoglierli, trovarci nuovamente in una situazione analoga, con modalit? cos? simili, fa pensare alla possibile esistenza di una regia che indirizza queste persone verso la nostra citt? con fini sospetti”.? quanto dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, a margine di una riunione urgente convocata dal prefetto, Giancarlo Di Vincenzo, alla quale hanno partecipato anche l’assessore alla Protezione civile e Sicurezza urbana, Fabrizio Taranta, e l’assessore alla Polizia locale, Laura Cucchiarella – si legge sul sito web ufficiale. “L’Amministrazione ? in costante contatto con prefettura e forze dell’ordine e la linea adottata ? ferma e condivisa – si apprende dal portale web ufficiale. Non ci sono al momento strutture comunali disponibili a ospitare i migranti e quelle di accoglienza ordinaria risultano al completo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’Aquila non pu? diventare il ricettacolo dei flussi di tutto il Paese – L’accoglienza deve basarsi su seriet?, verit? e coordinamento istituzionale, cos? come sempre avvenuto nella nostra citt?”, sottolinea Biondi.Durante la riunione ? stato stabilito anche un rafforzamento dei controlli nei punti di maggiore interesse per intercettare eventuali movimenti sospetti e prevenire possibili fenomeni di sfruttamento – riporta testualmente l’articolo online. “Non possiamo accettare che qualcuno utilizzi la fragilit? di esseri umani per fini commerciali o propagandistici”, rimarca il sindaco – “Ci occuperemo – aggiunge – delle situazioni di particolare vulnerabilit?, che al momento non emergono”.“L’Aquila ?, e resta, una citt? accogliente, solidale, capace di integrare nel proprio tessuto sociale comunit? straniere da ogni parte del mondo – Abbiamo tanti cittadini di diverse nazionalit? che lavorano, studiano e vivono qui, contribuendo ogni giorno alla crescita economica, sociale e culturale del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Tuttavia, non possiamo tollerare che l’accoglienza venga gestita in modo opaco, improvvisato o, peggio, strumentale”, ha ribadito il sindaco – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

