L’Aquila, Premio Volpe. Designati i finalisti della seconda edizione

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Si ? tenuta nei giorni scorsi la prima riunione della giuria del Premio letterario Gioacchino Volpe, giunto alla sua seconda edizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’iniziativa, promossa dal Comune dell’Aquila, conferma anche quest’anno il grande interesse verso il concorso dedicato alla saggistica storica e politica, con la partecipazione di 48 opere provenienti da tutta Italia – La giuria, presieduta da Gianni Letta, gi? sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e composta da Gaetano Quagliariello, presidente della Fondazione Magna Carta, dal giornalista Bruno Vespa e dall’editorialista e vicedirettore del Corriere della Sera Antonio Polito, ha selezionato dieci opere finaliste, suddivise nelle due sezioni: “Gioacchino Volpe” e “Panfilo Gentile”. Finalisti sezione “Gioacchino Volpe” Finalisti sezione “Panfilo Gentile” La giuria conferir? inoltre una menzione speciale ad uno scrittore aquilano, selezionato tra i seguenti cinque autori:“Il Premio Gioacchino Volpe, che rientra a pieno titolo nel programma di appuntamenti di L’Aquila Capitale italiana della cultura 2026, rappresenta un’occasione preziosa per valorizzare la ricerca storica e il pensiero politico, ma anche per dare voce agli autori del nostro territorio – ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – precisa il comunicato. – L’Aquila si conferma citt? della cultura e della memoria, capace di dialogare con le grandi firme del panorama nazionale”.La cerimonia di premiazione dei vincitori ? prevista per il mese di febbraio 2026, nel corso di un evento pubblico che vedr? la partecipazione di autori, studiosi e personalit? del mondo della cultura e delle istituzioni.

