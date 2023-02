L’Aquila, Terremoto Siria Turchia: “Siamo pronti ad aiutare”, il sindaco Biondi scrive alle ambasciate dei territori colpiti

- Advertisement -

“Siamo pronti ad aiutare, come siamo stati aiutati, a restituire quanto abbiamo imparato, a contribuire con la nostra esperienza alla ripresa della vita che deve continuare”, cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in una missiva inviata alle ambasciate italiane di Siria e Turchia – si legge sul sito web ufficiale. Biondi, ha rivolto il pensiero della comunit? alle popolazioni straziate dal terremoto e a quanti, in queste ore, sono impegnati nelle operazioni di soccorso – riporta testualmente l’articolo online. “Solidariet?, vicinanza e sostegno”, sono i sentimenti espressi dal primo cittadino che ha ricordato la tragedia che ha colpito il capoluogo d’Abruzzo e altri 56 comuni del cratere il 6 aprile 2009, evidenziando l’importanza del sostegno fornito dallo Stato, dagli italiani e dai Paesi di tutto il mondo che “si strinsero intorno al nostro dramma” contribuendo fattivamente al percorso di ricostruzione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

In questi anni “abbiamo ospitato delegazioni straniere che cercavano nel nostro modello e nei nostri tecnici, risposte a simili vicende che, purtroppo, si ripetono – anche se con diversa veemenza – in ogni parte del globo – Abbiamo imparato cosa voglia dire dormire all’addiaccio, razionalizzare acqua e alimenti, e poi a rialzarsi”.

Per questo, a nome dell’intera comunit? locale “colpita profondamente dalla tragedia che ha sconvolto le comunit? turca e siriana”, il sindaco ha messo a disposizione le competenze acquisite – recita la nota online sul portale web ufficiale.

