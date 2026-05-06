“Merenda nell’Oliveta” 2026 in Abruzzo: cinque Città dell’Olio protagoniste tra gusto, natura e tradizioni

Abruzzo Turismo, la nuova nota online pubblicata sul sito web nella sezione dedicata agli eventi:L’Abruzzo torna protagonista della VI edizione di “Merenda nell’Oliveta”, l’iniziativa nazionale promossa dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio che celebra il paesaggio olivicolo italiano attraverso esperienze autentiche tra convivialità, cultura e territorio – recita il testo pubblicato online. L’edizione 2026, dedicata al tema “L’Olio della Repubblica” in occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana, coinvolgerà oltre 80 comuni italiani e vedrà protagoniste anche cinque località abruzzesi, tra uliveti, degustazioni, laboratori e momenti di incontro – Gli appuntamenti in Abruzzo accompagneranno cittadini e visitatori alla scoperta dell’olio extravergine d’oliva e delle tradizioni locali, con eventi immersi nella natura e nel patrimonio culturale dei territori – precisa la nota online. Al centro dell’esperienza la simbolica bruschetta tricolore con pane, pomodoro, basilico e olio EVO: un gesto semplice che racconta identità, memoria e condivisione – si apprende dalla nota stampa. Le olivete si trasformeranno così in luoghi di incontro e benessere, con iniziative dedicate alla musica, alla cultura, ai racconti popolari e alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche abruzzesi – precisa la nota online. Calendario Abruzzo 2026: Ofena (AQ) – 25 aprile 2026 Controguerra (TE) – 9 maggio, 6 e 13 giugno 2026 Bugnara (AQ) – 17 maggio 2026 Casoli (CH) – 24 maggio 2026 Città Sant’Angelo (PE) – 5, 6 e 7 giugno 2026 Un viaggio tra olivi, paesaggi e sapori che raccontano l’anima più autentica dell’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Info e programmi: www.merendanelloliveta – si legge sul sito web ufficiale. it

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nella serata, dal servizio informazione di Abruzzo Turismo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, come pubblicato nella sezione Eventi del sito di Abruzzo Turismo. Dettagli su: abruzzoturismo.it