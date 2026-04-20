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lunedì, Aprile 20, 2026
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Meteo a Firenze: previsioni e record di caldo

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In queste ore, il meteo a Firenze è il tema più cercato online, in cima ai top trend sui motori di ricerca. Secondo gli ultimi aggiornamenti, oggi e domani si prevedono nubi sparse sulla città toscana, con temperature che raggiungeranno i 29°C, facendo di oggi il giorno più caldo dell’anno. Tuttavia, non si registrano record assoluti per il mese di aprile.

Le previsioni indicano che mercoledì 22 il cielo sarà poco nuvoloso, garantendo una tregua dalle nuvole per i fiorentini. Un dato da tenere presente per chiunque si trovi o abbia interessi nella zona del capoluogo toscano.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile approfondire online, consultando fonti specializzate per avere informazioni sempre aggiornate sul meteo a Firenze e in generale sulle previsioni del tempo.

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