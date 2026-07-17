Milano: fuoco vicino al Duomo

In queste ore il Duomo di Milano è al centro dell’attenzione online, con notizie che parlano di un incendio avvenuto a pochi metri dalla famosa cattedrale. Le fiamme, che si sarebbero sviluppate vicino alla Rinascente, hanno provocato una colonna di fumo nero nel centro della città. L’ipotesi che circola riguarda un possibile coinvolgimento di un condizionatore nella causa dell’incendio. La situazione, aggiornata alle 9:10 di oggi, è ancora in evoluzione.

Il Duomo di Milano, simbolo indiscusso della città, è uno dei luoghi più visitati d’Italia e un patrimonio storico e artistico di inestimabile valore. La notizia dell’incendio ha generato preoccupazione tra i cittadini e gli amanti dell’arte e della storia, che seguono con apprensione gli sviluppi dell’accaduto.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’incendio vicino al Duomo di Milano, è possibile cercare online dove la notizia è tra i trend più ricercati. Restate informati seguendo le fonti ufficiali e attendibili.