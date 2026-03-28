Musetti e Cobolli in luce nel ranking ATP

In queste ore, il tema del ranking ATP è molto cercato online ed è in cima ai top trend sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento feed risale alle prime ore di questa mattina, sabato 28 marzo 2026. Si parla di Lorenzo Musetti che, mantenendo la sua posizione nella top-5, si avvicina sempre di più a Djokovic. Allo stesso tempo, Luca Nardi Cobolli rischia un sorpasso a Miami, con scenari che potrebbero rivoluzionare la classifica nei prossimi giorni.
La recente partecipazione di Jannik Sinner alla finale di Miami aggiunge interesse al panorama, con lo sguardo puntato anche sulla possibilità che possa scalare le posizioni e aspirare al numero 1. Indian Wells e Miami si prospettano come tappe cruciali per la classifica ATP, con possibili cambiamenti significativi in arrivo.
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