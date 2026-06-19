Ortona, Renexia: Sigismondi (FDI) attacca Menna per nascondere responsabilità e chiede unità per il futuro successo del progetto

Il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni riguardo all’insediamento dell’azienda Renexia a Ortona, sottolineando come il sindaco di Vasto, Francesco Menna, abbia cercato di scaricare le responsabilità sulla Regione Abruzzo e sul presidente Marco Marsilio. Sigismondi critica Menna per aver attaccato la Regione e per aver cercato di trasformare la questione Renexia in una disputa tra Vasto e Ortona.

Secondo Sigismondi, Menna ha agito in modo preventivo per evitare critiche sulla mancanza di impegno nell’attrarre l’insediamento di Renexia a Vasto. Tuttavia, il senatore sottolinea che la scelta del sito di Ortona è stata determinata da criticità logistiche evidenziate dall’azienda, che hanno reso impraticabile la localizzazione a Vasto.

Sigismondi evidenzia l’importanza strategica dell’insediamento di Renexia in Abruzzo, sottolineando le potenziali ricadute occupazionali e la possibilità di favorire la riconversione di aziende del settore automotive in difficoltà. Il senatore ritiene che l’Abruzzo si stia dimostrando attrattivo e competitivo per gli investimenti, e invita alla collaborazione istituzionale per garantire la realizzazione dell’impianto produttivo.

Infine, Sigismondi spiega che il percorso per la realizzazione della fabbrica è ancora lungo e complesso, e invita la politica abruzzese a concentrare gli sforzi affinché Renexia possa diventare un’opportunità di sviluppo per l’intera regione.