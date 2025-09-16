PD Abruzzo, Marinelli e Buttari (PD) sul “Viaggio nel Terzo Settore”: “Il tour fa tappa in Abruzzo: una giornata per dare voce a chi costruisce comunità, a partire da una legge che disciplini in modo organico e completo il Terzo Settore”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del PD Abruzzo attraverso il proprio portale web ufficiale:Venerdì 19 settembre il “Viaggio nel Terzo Settore” con la responsabile nazionale del Partito Democratico, Marta Bonafoni, farà la sua quindicesima tappa in Abruzzo, con un percorso che attraverserà le province per incontrare esperienze e realtà che ogni giorno sostengono persone, famiglie e territori – precisa il comunicato. Un progetto che intende raccontare e valorizzare il lavoro silenzioso ma fondamentale di associazioni, cooperative e organizzazioni che operano nel terzo settore, rappresentando, non solo una rete indispensabile per la coesione e la crescita delle comunità, ma anche un partner strategico per tutte le istituzioni – aggiunge la nota pubblicata. “Il Terzo Settore – dichiarano il segretario regionale PD Daniele Marinelli e Francesca Buttari, referente sul sociale per la segreteria regionale – non è solo un ambito di assistenza, ma è un vero e proprio presidio di democrazia e uguaglianza – In Abruzzo incontreremo chi ogni giorno lavora contro la violenza di genere, chi combatte la povertà educativa, chi offre accoglienza e opportunità a persone fragili, chi promuove cultura, sport e inclusione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono realtà che tengono insieme i nostri territori e che spesso colmano i vuoti lasciati dalle istituzioni – precisa la nota online. Questa tappa del viaggio serve a riconoscere il valore di chi costruisce reti di solidarietà e innovazione sociale, perché senza il Terzo Settore l’Abruzzo sarebbe più fragile e diseguale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per questo chiediamo che ci sia un impegno politico serio a sostegno delle associazioni e delle cooperative sociali, con investimenti stabili, regole chiare e una collaborazione costante con le amministrazioni pubbliche, a partire da una legge che disciplini in modo organico e completo il Terzo Settore, anche in materia di amministrazione condivisa, come fatto già da moltissime altre Regioni come Molise, Emilia-Romagna, Piemonte, Bolzano Provincia Autonoma, Puglia e Marche .Abbiamo bisogno di una Regione che consideri il Terzo Settore come partner strategico, non come soggetto residuale: solo così possiamo affrontare le grandi sfide della povertà, della marginalità, della cura delle persone e dei diritti – Questo viaggio è un atto di ascolto e di impegno: il Partito Democratico sarà al fianco di chi, con generosità e competenza, ogni giorno costruisce comunità più giuste e solidali”. Le tappe Avezzano – ore 8.30 Visita al Centro anti-violenza Be Free “Casa delle Donne nella Marsica”, Via Orazio Mattei 10. L’Aquila – ore 10.30 Incontro con la comunità “24 Luglio”, Via Beato Vincenzo de Rivera 1. Pineto (TE) – ore 12.00 Visita al supermercato solidale “La Formica”, SS16, 14. Atri (TE) – ore 13.30 Visita alla Fattoria Didattica e Sociale Rurabilandia e pranzo conviviale, Viale Europa Unita 28. Francavilla al Mare (CH) – ore 16.00 Incontro con ASD Tikitaka Futsal, squadra femminile di calcio a 5 di Serie A, Ponte della Marina, Via Pola – viene evidenziato sul sito web. Chieti – ore 17.30 Visita a “La Cura del Tempo” – Associazione di promozione sociale per l’assistenza ai caregiver e ai loro cari, Via S. Francesco d’Assisi, 15. Pescara – ore 19.00 Incontro pubblico con la rete del Terzo Settore presso Scuola Macondo – L’Officina delle Storie, Via C. De Cesaris 36. 16 settembre 2025

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del PD Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet del PD Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: pd-abruzzo.it