Pescara, all’Aurum torna InnovAzioni

Pescara, 12 novembre 2025 – 20 PMI e STARTUP finaliste del Contest nazionale, 9 premi in palio, 15 Innovation speakers e oltre 70 studenti universitari per l'Innovation Hackathon AI Edition. InnovAzioni di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico è un format che vive di tre anime complementari: Contest "Campioni di InnovAzioni" – PMI, startup e spinoff universitari presentano i propri progetti e percorsi di innovazione, condividendo esperienze, risultati e visioni di futuro. Tavole rotonde, interviste e contributi di rilievo – Imprenditori, divulgatori, visionari e ospiti d'eccezione si incontrano per discutere i grandi temi dell'innovazione di oggi e di domani che stanno ridisegnando il mondo del lavoro e dell'impresa. Innovation Hackathon – Squadre di studenti universitari si sfidano in una maratona di idee e progettazione, mettendo alla prova creatività e competenze per offrire soluzioni concrete a reali casi aziendali. Torna all’Aurum di Pescara, il 14 e 15 novembre, InnovAzioni, il Festival nazionale promosso da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico e dedicato al tema Artificial Intelligence & Industry – casi studio e modelli per accelerare la crescita. Giunta alla sua dodicesima edizione, l’iniziativa si conferma come uno dei più importanti appuntamenti italiani sull’innovazione nei processi produttivi, organizzativi e culturali delle imprese. L’obiettivo è diffondere una vera cultura dell’innovazione, mettendo in relazione imprese, start-up, spin-off universitari e istituzioni, e creando un ecosistema in cui idee, competenze e tecnologie si incontrano per generare sviluppo e competitività. AI per la competitività industriale, un filo conduttore che attraversa tutti i progetti selezionati per il contest nazionale “Campioni di InnovAzioni 2025”, rivolto a PMI, start-up e spin-off che abbiano introdotto innovazioni di prodotto, di processo o di modello organizzativo. Il legame tra AI e business sarà inoltre sviluppato con l’intervento di ben 15 Innovation Speakers, che saranno presentati dai due moderatori dell’evento: la giornalista Evelina Frisa e il Direttore del Centro Luca Telese. Nelle stesse giornate si svolgerà anche l’Innovation HackAthon, gara di idee che vedrà impegnati gli studenti universitari, i quali lavoreranno nel corso delle due giornate per trovare soluzioni “innovative” a tre problematiche aziendali. __________________ Il Contest InnovAzioni: AI messa in pratica Sono venti i finalisti che venerdì 14 pomeriggio si sfideranno a colpi di idee e soluzioni innovative, provenienti da diversi settori produttivi e da varie regioni italiane. Il panorama che emerge è un mosaico della nuova impresa italiana, in cui l’intelligenza artificiale, la sostenibilità e la manifattura avanzata diventano gli assi portanti della crescita. Le aziende finaliste avranno l’opportunità di presentare il proprio progetto a una giuria di esperti e al pubblico, concorrendo all’assegnazione del titolo di Campione di InnovAzioni 2025 (6 i premi in palio), del premio speciale Web, votato da tutti coloro che assisteranno all’evento e potranno esprimere la propria preferenza tramite smartphone e del premio speciale INNOVAZIONIROCK, per le reti di impresa. La cerimonia si svolgerà a fine mattinata di sabato 15 novembre. Per Lorenzo Dattoli, presidente di Confindustria Abruzzo e Confindustria Abruzzo Medio Adriatico “L’insieme dei progetti racconta un’Italia che innova in modo diffuso e trasversale, dove la frontiera dell’intelligenza artificiale incontra quella della sostenibilità, della salute e della manifattura intelligente. È proprio questa capacità di contaminazione tra settori a rappresentare la cifra distintiva di InnovAzioni, che negli anni ha saputo unire la dimensione della ricerca e quella del fare impresa, diventando un punto di riferimento nazionale per la diffusione della cultura dell’innovazione.” Gli InnovAtion Speakers e lo sguardo al futuro dell’AI. Durante le due giornate all’Aurum si alterneranno talk, incontri con esperti e testimonianze aziendali, in un dialogo costante tra mondo accademico, industriale e istituzionale. Ecco di cosa ci parleranno. Fabio De Felice – Professore Università Parthenope e Fondatore Protom Spa. Esperto di digitalizzazione industriale e decision making, De Felice esplorerà come l’era del “dataismo” stia ridefinendo la realtà produttiva. Illustrerà il concetto di “software defined reality” e le implicazioni della società delle mangrovie, dove resilienza e adattabilità diventano centrali. Il suo intervento offrirà una visione strategica sull’innovazione tecnologica nei settori tradizionali. Daniela De Francesco – Prima Ricercatrice ISTAT. Presenterà come l’Intelligenza Artificiale viene rilevata nella statistica ufficiale, con focus su industria e servizi. Analizzerà l’uso dell’AI per dimensione d’impresa e competitività. Illustrerà il ruolo della statistica nell’AI e viceversa, evidenziando l’importanza dei dati censuari per comprendere l’adozione tecnologica. Luigi De Vito – CEO Angelini Technologies – Fameccanica. Condividerà l’esperienza aziendale nell’adozione dell’AI generativa per l’office automation. Spiegherà come Fameccanica misura il ritorno sugli investimenti in AI e quali strategie servono per prepararsi a una penetrazione crescente dell’intelligenza artificiale. Riccardo Di Nisio – CEO Diskover Srl. Illustrerà come l’AI possa trasformare il know-how aziendale in conoscenza condivisa. Sottolineerà l’importanza della cultura dell’AI prima della tecnologia. Promuoverà la co-intelligenza uomo-macchina come leva per decisioni più consapevoli e vantaggi competitivi. Andrea Riva – Responsabile Open Innovation Crédit Agricole Italia. Racconterà il ruolo di Crédit Agricole nell’ecosistema dell’innovazione, con focus sulla rete Le Village. Approfondirà le strategie di investimento in startup e le tendenze tecnologiche emergenti, tra cui l’AI. Guido Scorza – Garante per la protezione dei dati personali. Affronterà i temi della privacy e dei diritti digitali nell’era dell’intelligenza artificiale. Con la sua esperienza giuridica e istituzionale, offrirà una riflessione critica sull’equilibrio tra innovazione e tutela delle libertà fondamentali. Benjamin Barthélemy – Co-Founder Datagreen. Presenterà soluzioni tecnologiche sostenibili per i data center e il ruolo dell’innovazione mediterranea nella rivoluzione dell’AI. Sottolineerà come la tecnologia debba generare benefici reali per le persone e l’ambiente. Enrico Spinelli – Applications Engineer, ESA. Mostrerà come le tecnologie spaziali possano abilitare servizi innovativi in ogni settore. Illustrerà il programma ESA BASS e il supporto alle imprese europee nello sviluppo di soluzioni basate su tecnologie satellitari. Franco Amicucci – Presidente Skilla. Parlerà della necessità di una formazione diffusa sull’AI, articolata su tre livelli: alfabetizzazione, abilità professionali e competenze evolute. Sottolineerà l’urgenza di visioni di futuro per il lavoro e il territorio. Alessandro Calbucci – Global Production Operations Director Syngenta Biologicals. Descriverà la strategia di Syngenta sull’AI come acceleratore del business agricolo. Condividerà esempi concreti di applicazione dell’AI in R&D e operations, con focus sul centro di Atessa e i progetti pilota. Giuseppe F. Italiano – Prorettore AI e Digital Skills LUISS. Presenterà l’AI come forza trasformativa dei modelli industriali e organizzativi. Evidenzierà l’importanza delle competenze ibride e del centro AI4Society per un’innovazione responsabile e condivisa. Francesco Pio Manca – Finalista Global Student Prize 2025. Con la sua energia giovanile, parlerà di fallimento come leva di crescita, del valore del mentorship e dell’impatto positivo del fare bene. Un esempio di protagonismo giovanile e innovazione sociale. Massimo Ciaglia – CEO Grownnectia. Illustrerà come le startup possano essere strumenti finanziari, di innovazione e di passaggio generazionale. Condividerà opportunità e agevolazioni per chi vuole lanciare progetti imprenditoriali. Alessandro De Florentiis – Head Strategic Partnerships AI4I. Presenterà il modello SUK, ecosistema collaborativo tra imprese, ricerca e istituzioni. Promuoverà un approccio etico e sostenibile all’AI industriale, superando i silos e valorizzando la conoscenza. Vincenzo Di Nicola – Responsabile Fondo AI CDP Venture Capital. Racconterà la missione del Fondo AI da 500 milioni per far crescere startup italiane in AI e cybersecurity. Condividerà la sua esperienza tra Silicon Valley e istituzioni italiane, promuovendo innovazione e cultura del “give back”. __________________ InnovAzioni2025 è un format diventato di successo grazie ad un’ampia rete di collaborazioni con istituzioni, università e con le aziende del territorio e le multinazionali che credono nell’importanza del fare impresa unendo creatività, valori ed economia. InnovAzioni 2025 gode del patrocinio del Comune di Pescara, della Camera di Commercio di Chieti Pescara, di FIRA, dell’Ordine provinciale dei Consulenti del lavoro di Pescara, dell’ Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara, degli Ordini degli Ingegneri di Chieti e di Pescara (con maturazione di crediti formativi per i loro iscritti), di Match4.0, dell’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio, dell’Università degli Studi di Teramo, dell’Università degli Studi dell’Aquila, di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, e viene realizzato con il contributo scientifico degli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano e con la collaborazione di RetImpresa, di Luiss e del Gruppo Giovani Imprenditori e della Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. L’evento è reso possibile dalla collaborazione con istituzioni, aziende del territorio e multinazionali che credono nel valore dell’impresa come sintesi di creatività, visione e impatto economico, tra cui: Audi Pasquarelli Auto e Crédit Agricole Italia in qualità di main sponsor, Cyberoo, GI GROUP e Selmec come golden sponsor, Iocco srl, Profili Aziendali, Studio Torcello & Associati come silver sponsor e Istituto Acustico Maico come bronze sponsor. Tra i partner figurano Business121, Cantina Torre Zambra, Coesum, Innovalley, Mediaplus,Secretel Digital Communication, Economy Group, L’Imprenditore, Radio Delta 1, Radio Isav, Rete8 e il quotidiano online The Italian Version. Programma completo della due giorni e tutti i dettagli sui progetti finalisti su www.innovazioni.camp.