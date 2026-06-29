- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Giugno 29, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeCronacaPescara, altri 4 DASPO Urbano per cittadini italiani e stranieri: tolleranza zero...
Cronaca

Pescara, altri 4 DASPO Urbano per cittadini italiani e stranieri: tolleranza zero al degrado urbano

- Spazio Pubblicitario 02 -

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia Locale di Pescara nell’ambito delle attività di presidio del territorio e di contrasto ai fenomeni di degrado urbano. Oggi sono stati emessi altri 4 DASPO Urbano nei confronti di altrettanti cittadini, di cui uno italiano e tre stranieri.

L’operazione, condotta dagli agenti del Corpo guidati dal comandante Danilo Palestini, si è svolta in piazza Santa Caterina con il supporto della Squadra Volante della Polizia di Stato. Un quinto soggetto è stato accompagnato negli uffici della Questura per ulteriori accertamenti.

Il sindaco Carlo Masci ha commentato l’operazione dichiarando: “Anche oggi gli agenti di Polizia Locale hanno individuato soggetti che creavano problemi in città. Un messaggio chiaro: chi arriva a Pescara deve comportarsi bene. A Pescara, tolleranza zero con chi non rispetta le regole. Un ringraziamento al comandante Palestini e ai suoi agenti. Un grazie anche alla Polizia di Stato per la piena collaborazione tra Questura e Comune”.

È importante sottolineare che sabato scorso erano stati emessi 20 DASPO Urbano nell’area di Risulta lato nord, confermando l’impegno costante delle autorità nella lotta al degrado urbano e al cattivo comportamento dei cittadini.

Gli sforzi congiunti di Polizia Locale e Polizia di Stato dimostrano l’efficacia delle azioni messe in atto per garantire la sicurezza e il decoro della città di Pescara.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it