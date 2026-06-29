Pescara, altri 4 DASPO Urbano per cittadini italiani e stranieri: tolleranza zero al degrado urbano

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia Locale di Pescara nell’ambito delle attività di presidio del territorio e di contrasto ai fenomeni di degrado urbano. Oggi sono stati emessi altri 4 DASPO Urbano nei confronti di altrettanti cittadini, di cui uno italiano e tre stranieri.

L’operazione, condotta dagli agenti del Corpo guidati dal comandante Danilo Palestini, si è svolta in piazza Santa Caterina con il supporto della Squadra Volante della Polizia di Stato. Un quinto soggetto è stato accompagnato negli uffici della Questura per ulteriori accertamenti.

Il sindaco Carlo Masci ha commentato l’operazione dichiarando: “Anche oggi gli agenti di Polizia Locale hanno individuato soggetti che creavano problemi in città. Un messaggio chiaro: chi arriva a Pescara deve comportarsi bene. A Pescara, tolleranza zero con chi non rispetta le regole. Un ringraziamento al comandante Palestini e ai suoi agenti. Un grazie anche alla Polizia di Stato per la piena collaborazione tra Questura e Comune”.

È importante sottolineare che sabato scorso erano stati emessi 20 DASPO Urbano nell’area di Risulta lato nord, confermando l’impegno costante delle autorità nella lotta al degrado urbano e al cattivo comportamento dei cittadini.

Gli sforzi congiunti di Polizia Locale e Polizia di Stato dimostrano l’efficacia delle azioni messe in atto per garantire la sicurezza e il decoro della città di Pescara.