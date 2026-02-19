Pescara, Ambiente SpA introduce nuove modalità di raccolta rifiuti nei mercati rionali per migliorare il decoro urbano

Ambiente SpA ha annunciato l’attivazione di nuove modalità organizzative e operative per la gestione dei rifiuti nei mercati rionali di Via A. Diaz e del parcheggio del Bingo a Pescara. L’obiettivo di questa iniziativa è fronteggiare problemi di abbandono indiscriminato dei rifiuti e di mancata differenziazione, migliorando la raccolta differenziata e il decoro urbano attraverso una maggiore sinergia con gli operatori mercatali.

Le nuove modalità introdotte prevedono diverse fasi: un’informazione preventiva tramite la consegna di un opuscolo illustrativo agli operatori, il posizionamento di contenitori carrellati per la frazione organica in punti strategici, la fornitura di sacchi dedicati per plastica e secco residuo a ogni operatore, e il conferimento ordinato delle cassette di legno, plastica e cartone agli stalli assegnati. I monitoraggi effettuati dagli ausiliari ambientali durante la prima settimana hanno dato riscontri positivi, evidenziando un miglioramento del decoro e una riduzione dei tempi e dei costi di pulizia delle aree.

Marco Molisani, Direttore Generale di Ambiente SpA, ha dichiarato: “Puntiamo a consolidare i risultati raggiunti nei due mercati e ad estendere in futuro l’iniziativa anche agli altri mercati cittadini.” Inoltre, in vista dei mesi primaverili, è già prevista l’estensione di questa modalità di raccolta ai mercati di Pescara, con l’obiettivo di renderla pienamente operativa prima dell’estate.

Ricardo Chiavaroli, Presidente di Ambiente SpA, ha sottolineato l’importanza della collaborazione di tutti i cittadini per mantenere alto il decoro della città. Grazie alla collaborazione degli operatori, l’iniziativa ha ottenuto ottimi risultati e si prevede un’estensione del progetto per migliorare la gestione dei rifiuti nei mercati cittadini.