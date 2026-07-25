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Pescara, assessore Croce: “Aumento Tari non legato all’estensione del porta a porta”

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L’Assessore Claudio Croce ha rilasciato una dichiarazione riguardo all’aumento della Tari e al servizio di raccolta dei rifiuti a Pescara. Secondo Croce, l’aumento della Tari non è direttamente legato ai costi di gestione del servizio, ma è dovuto a conguagli inflattivi, ammortamenti per investimenti, costi per l’officina interna di Ambiente, e acquisto e noleggio di veicoli. Collegare l’aumento della Tari all’estensione del servizio di raccolta porta a porta, avvenuta di recente nell’area centrale, secondo Croce, è sbagliato e mistifica la realtà.

Il servizio di raccolta rifiuti sta attraversando una fase di rodaggio, ma Croce sottolinea che la collaborazione dei cittadini è essenziale per il suo corretto funzionamento. Nonostante la maggior parte delle persone si sia adeguata al nuovo sistema, ci sono ancora problemi legati a un conferimento errato dei rifiuti che crea discariche a cielo aperto, specialmente nelle zone periferiche. Per affrontare queste problematiche, sono previste azioni di controllo e sanzionamento da parte della Polizia locale e degli ispettori di Ambiente spa, anche attraverso l’utilizzo delle telecamere.

Per migliorare il servizio porta a porta, saranno installate nuove isole ecologiche in diverse zone della città. Inoltre, il Comune ha ottenuto finanziamenti dalla Regione per l’informatizzazione del servizio e l’acquisto di nuove attrezzature. Croce sottolinea che la raccolta differenziata a Pescara ha raggiunto quasi il 60%, e sono in programma ulteriori miglioramenti, come l’installazione di ecocompattatori per le bottiglie di plastica.

Inoltre, è previsto un potenziamento della forza lavoro con l’assunzione di nuovi operatori e l’ampliamento del parco veicoli. Croce informa che la squadra di “pronto intervento” diventerà stabile per evitare accumuli di rifiuti dovuti a conferimenti irregolari. Infine, Croce ricorda la situazione precedente, con cassonetti maleodoranti in città e una percentuale di raccolta differenziata più bassa, sottolineando che l’obiettivo attuale è promuovere un salto di qualità collettivo nel sistema di gestione dei rifiuti a Pescara.

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