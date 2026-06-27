Pescara, blitz della Polizia Locale: 20 DASPO urbano comminati a cittadini comunitari

Nelle prime ore della mattinata di oggi la Polizia Locale di Pescara ha condotto un’operazione volta a garantire il rispetto della legalità e del decoro urbano. L’intervento, coordinato e diretto dal comandante Danilo Palestini, si è concentrato sulle aree di parcheggio vicino alla stazione ferroviaria della città.

Durante il controllo, sono stati sottoposti a verifica 20 cittadini comunitari. Uno di loro è stato trattenuto per notificargli un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria. Inoltre, gli agenti hanno elevato 20 verbali per violazione delle disposizioni del DASPO urbano, disciplinato dall’articolo 9 del Decreto-Legge 14/2017. Ai destinatari delle sanzioni è stato ordinato l’allontanamento dall’area interessata.

L’operazione ha portato anche alla rilevazione di tre violazioni al Codice della Strada, per le quali sono stati emessi altrettanti verbali. Il comandante Danilo Palestini ha commentato l’attività svolta dichiarando che essa rientra nell’ambito delle attività ordinarie di presidio del territorio e di tutela della sicurezza urbana, con un’attenzione particolare alle aree più frequentate e sensibili della città.

L’obiettivo dell’intervento è stato quello di garantire il rispetto delle norme e della legalità, nonché di preservare il decoro urbano di Pescara. La Polizia Locale continuerà a vigilare sul territorio per assicurare la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole.