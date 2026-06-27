- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Giugno 27, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeCronacaPescara, blitz della Polizia Locale: 20 DASPO urbano comminati a cittadini comunitari
Cronaca

Pescara, blitz della Polizia Locale: 20 DASPO urbano comminati a cittadini comunitari

- Spazio Pubblicitario 02 -

Nelle prime ore della mattinata di oggi la Polizia Locale di Pescara ha condotto un’operazione volta a garantire il rispetto della legalità e del decoro urbano. L’intervento, coordinato e diretto dal comandante Danilo Palestini, si è concentrato sulle aree di parcheggio vicino alla stazione ferroviaria della città.

Durante il controllo, sono stati sottoposti a verifica 20 cittadini comunitari. Uno di loro è stato trattenuto per notificargli un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria. Inoltre, gli agenti hanno elevato 20 verbali per violazione delle disposizioni del DASPO urbano, disciplinato dall’articolo 9 del Decreto-Legge 14/2017. Ai destinatari delle sanzioni è stato ordinato l’allontanamento dall’area interessata.

L’operazione ha portato anche alla rilevazione di tre violazioni al Codice della Strada, per le quali sono stati emessi altrettanti verbali. Il comandante Danilo Palestini ha commentato l’attività svolta dichiarando che essa rientra nell’ambito delle attività ordinarie di presidio del territorio e di tutela della sicurezza urbana, con un’attenzione particolare alle aree più frequentate e sensibili della città.

L’obiettivo dell’intervento è stato quello di garantire il rispetto delle norme e della legalità, nonché di preservare il decoro urbano di Pescara. La Polizia Locale continuerà a vigilare sul territorio per assicurare la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it