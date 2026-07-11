Pescara, Di Marco: “Furto in gioielleria, servono interventi concreti per la sicurezza cittadina”

Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha espresso la sua solidarietà ai titolari della gioielleria pescarese Dogi di via Carducci, colpiti da un furto con spaccata nella notte scorsa. Di Marco ha sottolineato la gravità dell’episodio, avvenuto nel cuore di Pescara, vicino a piazza Salotto, e ha dichiarato: “A loro va il mio augurio più sincero di una pronta ripresa: perché tutta la città è al loro fianco”.

Il consigliere ha anche evidenziato la necessità di agire concretamente per migliorare la sicurezza della città, sottolineando che “la legge, da sola, non basta”. Di Marco ha richiesto un maggiore coordinamento tra le istituzioni presenti in città, come il Comune, la Prefettura e la Questura, per tradurre le normative sulla sicurezza in azioni efficaci.

In particolare, ha sottolineato l’importanza di potenziare la videosorveglianza e l’illuminazione nelle aree commerciali, oltre a intensificare i controlli durante le ore notturne. Il consigliere ha affermato che “Pescara merita una sicurezza fatta di fatti, non solo di impegni, a tutela dei suoi cittadini e delle sue imprese”.

Di Marco ha anche elogiato l’intervento tempestivo e professionale delle Forze dell’Ordine nelle indagini sul furto in gioielleria, sottolineando che non è il momento di polemiche o di puntare il dito contro di loro. Ha infine ribadito la sua vicinanza ai titolari della gioielleria colpita, sottolineando l’importanza di agire con determinazione per garantire la sicurezza della città.