- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Luglio 11, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeCronacaPescara, Di Marco: “Furto in gioielleria, servono interventi concreti per la sicurezza...
Cronaca

Pescara, Di Marco: “Furto in gioielleria, servono interventi concreti per la sicurezza cittadina”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha espresso la sua solidarietà ai titolari della gioielleria pescarese Dogi di via Carducci, colpiti da un furto con spaccata nella notte scorsa. Di Marco ha sottolineato la gravità dell’episodio, avvenuto nel cuore di Pescara, vicino a piazza Salotto, e ha dichiarato: “A loro va il mio augurio più sincero di una pronta ripresa: perché tutta la città è al loro fianco”.

Il consigliere ha anche evidenziato la necessità di agire concretamente per migliorare la sicurezza della città, sottolineando che “la legge, da sola, non basta”. Di Marco ha richiesto un maggiore coordinamento tra le istituzioni presenti in città, come il Comune, la Prefettura e la Questura, per tradurre le normative sulla sicurezza in azioni efficaci.

In particolare, ha sottolineato l’importanza di potenziare la videosorveglianza e l’illuminazione nelle aree commerciali, oltre a intensificare i controlli durante le ore notturne. Il consigliere ha affermato che “Pescara merita una sicurezza fatta di fatti, non solo di impegni, a tutela dei suoi cittadini e delle sue imprese”.

Di Marco ha anche elogiato l’intervento tempestivo e professionale delle Forze dell’Ordine nelle indagini sul furto in gioielleria, sottolineando che non è il momento di polemiche o di puntare il dito contro di loro. Ha infine ribadito la sua vicinanza ai titolari della gioielleria colpita, sottolineando l’importanza di agire con determinazione per garantire la sicurezza della città.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it