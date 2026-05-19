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Politica

Pescara, dimissioni dell’assessore Pignoli: Renzetti difende la decisione e critica il gruppo Pettinari

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Il capogruppo di Forza Italia, Roberto Renzetti, ha rilasciato una dichiarazione riguardo alle dimissioni dell’assessore Massimiliano Pignoli, coinvolto in un’indagine giudiziaria. Renzetti ha elogiato l’impegno di Pignoli nel sostenere la porzione più vulnerabile della popolazione, sottolineando la sua decisione di dimettersi per evitare di coinvolgere l’Amministrazione comunale nella vicenda che lo riguarda.

Renzetti ha sottolineato che le dimissioni di Pignoli riflettono un senso di responsabilità nei confronti della maggioranza e dell’Amministrazione, nonché la volontà di proteggere se stesso e la sua famiglia in un momento delicato della sua vita, specialmente per quanto riguarda la sua salute.

Il capogruppo ha criticato il gruppo Pettinari per aver tentato di politicizzare la vicenda, sottolineando che non c’è alcuna crisi politica in atto nel Comune. Renzetti ha esortato alla trasparenza, invitando a non assumere un atteggiamento giustizialista e sensazionalistico nei confronti di chi è coinvolto in indagini giudiziarie.

Renzetti ha difeso anche l’assessore Claudio Croce e il consigliere Eugenio Seccia, affermando che le loro vicende giudiziarie non influenzano la loro attività amministrativa. Ha criticato il gruppo Pettinari per una presunta “caccia alle streghe”, sottolineando l’importanza di rispettare il principio costituzionale che considera un imputato non colpevole sino alla condanna definitiva.

Le dichiarazioni di Renzetti giungono in seguito alle dimissioni di Pignoli e alla richiesta del gruppo Pettinari di dimissioni anche per altri esponenti, generando tensioni e polemiche all’interno del Comune. Per il momento, resta da attendere lo sviluppo delle indagini giudiziarie senza trarre conclusioni affrettate.

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