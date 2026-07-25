Pescara, firmata ordinanza di divieto balneazione per inquinamento fiume: monitoraggio ARPA in corso

È stata firmata l’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione nel tratto di costa compreso tra il lido La Capannina e lo stabilimento La Vongola a seguito degli sfiori degli scaricatori di piena e delle vasche di prima pioggia a servizio della rete fognaria sul fiume Pescara. Il provvedimento è stato necessario a causa delle forti piogge e del vento dei giorni scorsi.

Il Comune di Pescara ha sollecitato i controlli che hanno portato all’adozione dell’ordinanza a tutela della salute pubblica. Nonostante il tratto interessato non rientri tra quelli insigniti della Bandiera Blu, è comunque balneabile.

L’ARPA Abruzzo ha avviato il monitoraggio per accertare il rispetto dei parametri di legge e permettere il ripristino della balneabilità nel più breve tempo possibile.

Al momento non sono state fornite indicazioni sul periodo di validità del divieto né sulle eventuali sanzioni previste in caso di violazione dell’ordinanza. Resta quindi fondamentale seguire attentamente le disposizioni e le informazioni fornite dalle autorità competenti.

Si invitano i cittadini e i turisti a rispettare le disposizioni e a vigilare sulla propria salute, evitando di balneare nelle aree interessate dalla misura precauzionale.

Si auspica che la situazione si risolva nel minor tempo possibile per consentire a tutti di godere del mare in totale sicurezza.