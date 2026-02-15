- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Febbraio 16, 2026
Eventi e Cultura

Pescara: Fratelli d’Italia accoglie il Treno del Ricordo alla stazione Centrale

Una delegazione di Fratelli d’Italia Pescara sarà presente domani alle ore 14.30, alla stazione Centrale, per accogliere l’arrivo del Treno del Ricordo, in occasione di una delle due tappe abruzzesi del convoglio dedicato alla memoria delle foibe e dell’esodo giuliano‑dalmata. La stampa è invitata a partecipare.

Il Treno del Ricordo resterà a Pescara fino al 17 febbraio, con possibilità di visita per cittadini, scuole e associazioni interessate a conoscere da vicino il percorso espositivo dedicato a una delle pagine più significative della nostra storia nazionale.

Il viaggio del convoglio rappresenta un momento importante per ricordare le vicende legate alle foibe e all’esodo giuliano‑dalmata, eventi drammatici che hanno segnato la storia dell’Italia durante il secondo dopoguerra.

La presenza della delegazione di Fratelli d’Italia Pescara all’arrivo del Treno del Ricordo sottolinea l’impegno del partito nel mantenere viva la memoria di questi tragici eventi storici.

L’invito rivolto alla stampa a partecipare all’evento testimonia l’importanza della diffusione di informazioni e conoscenza riguardo a fatti storici che non devono essere dimenticati.

Gli interessati potranno visitare il percorso espositivo del Treno del Ricordo fino al 17 febbraio, con la possibilità di approfondire la conoscenza di un capitolo cruciale della storia italiana.

La presenza del convoglio a Pescara rappresenta un’occasione unica per confrontarsi con la memoria storica del nostro Paese e per riflettere sull’importanza di preservare la conoscenza di eventi tanto significativi per il nostro passato.

