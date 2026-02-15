Pescara: Fratelli d’Italia accoglie il Treno del Ricordo alla stazione Centrale

Una delegazione di Fratelli d’Italia Pescara sarà presente domani alle ore 14.30, alla stazione Centrale, per accogliere l’arrivo del Treno del Ricordo, in occasione di una delle due tappe abruzzesi del convoglio dedicato alla memoria delle foibe e dell’esodo giuliano‑dalmata. La stampa è invitata a partecipare.

Il Treno del Ricordo resterà a Pescara fino al 17 febbraio, con possibilità di visita per cittadini, scuole e associazioni interessate a conoscere da vicino il percorso espositivo dedicato a una delle pagine più significative della nostra storia nazionale.

