Pescara, l’assessore Pignoli si dimette: Sindaco Masci cerca di dissuaderlo, ma accetta le dimissioni

L’assessore comunale Massimiliano Pignoli si è dimesso. Oggi ha consegnato una lettera al sindaco di Pescara Carlo Masci che ha tentato di dissuaderlo. In allegato la lettera di Pignoli. Il sindaco ha accolto le dimissioni dichiarando: “Sono liberale e garantista, lo sono e lo sono sempre stato per tutti, per me una persona sottoposta a un procedimento penale è colpevole dopo una sentenza passata in giudicato.” Masci ha spiegato di aver chiesto a Pignoli di riflettere e attendere che la giustizia faccia il suo corso, considerando che la vicenda è ancora in una fase embrionale. Il sindaco ha inoltre evidenziato che Pignoli si è dichiarato sereno ma provato dalla situazione, e che ha espresso il desiderio di staccare per tutelare la propria salute e la famiglia.

Dopo aver accettato le dimissioni, Masci ha ribadito la fiducia in Pignoli, riconoscendogli una notevole capacità di ascolto e accoglienza dei cittadini. Il sindaco aveva assegnato all’assessore la gestione del disagio sociale, sottolineando di non aver mai pensato che ciò potesse causare problemi con la Giustizia. Masci ha concluso sottolineando la sua fiducia nel lavoro della magistratura affinché si faccia luce sui fatti che riguardano Pignoli.

La notizia delle dimissioni di Massimiliano Pignoli è giunta oggi, 16 maggio 2026, a Pescara e ha destato interesse e riflessioni sulla situazione dell’assessore e sulle istanze della giustizia.