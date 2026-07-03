Pescara, nuova viabilità nel quartiere Zanni: un parco pubblico e oltre 50 parcheggi a disposizione

Il Comune di Pescara ha emesso un’ordinanza dirigenziale che regolamenta la nuova viabilità nel quartiere Zanni, con l’apertura di una nuova strada di collegamento tra via Ciro Menotti e via Montanara. Questa strada sarà percorribile in entrambi i sensi di marcia, mentre via Ciro Menotti vedrà l’istituzione di un senso unico in direzione mare-monti nel tratto tra la nuova strada e via Nazionale Adriatica Nord.

Inoltre, verrà istituita la circolazione regolata con precedenza per chi procede in direzione monti-mare nel tratto verso la parte finale senza uscita. oltre alla nuova organizzazione della viabilità, l’intervento prevede la realizzazione di un nuovo parco pubblico attrezzato e la messa a disposizione di oltre 50 parcheggi pubblici, situati tra la nuova strada di collegamento, via Giosuè Borsi e via Goffredo Mameli.

L’obiettivo di queste opere è migliorare l’assetto urbanistico e ambientale dell’intera area, aumentando gli spazi a servizio dei residenti e rendendo più ordinata e funzionale la mobilità del quartiere. Con queste nuove infrastrutture, i cittadini potranno godere di un nuovo spazio verde e di maggiori possibilità di parcheggio, facilitando la vita quotidiana e migliorando la qualità dell’ambiente urbano.