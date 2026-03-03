- Spazio Pubblicitario 01 -
Pescara, polemiche sulle restituzioni di indennità al personale medico del 118: l’interpellanza di Di Marco

Il consigliere regionale del PD Antonio Di Marco ha annunciato di voler presentare un’interpellanza urgente in Consiglio regionale riguardo alla decisione della Asl di Pescara di chiedere al personale medico del 118 di restituire somme che arrivano fino a 50mila euro per indennità percepite tra il 2017 e il 2024, previste dall’Accordo integrativo regionale del 2006.

Secondo quanto riportato nel comunicato stampa, i medici del 118, in servizio e persino in pensione, avrebbero ricevuto una PEC con la richiesta di restituire somme che fino ad ora erano state regolarmente erogate e che non avevano mai suscitato contestazioni. Di Marco definisce questa situazione “grave e sconcertante”, sottolineando il lavoro svolto dai professionisti durante l’emergenza-urgenza, la pandemia e in situazioni difficili.

La motivazione addotta dalla Asl, ossia tutelarsi da un possibile danno erariale alla luce di giudizi pendenti davanti alla Corte dei Conti, è stata criticata dal consigliere regionale, il quale ritiene che si tratti di una condanna preventiva a carico dei medici. Inoltre, Di Marco esprime preoccupazione per il fatto che sarebbero stati effettuati trattenute mensili sugli stipendi senza un’attesa per l’esito dei giudizi.

Il consigliere ha annunciato la presentazione di un’interpellanza urgente al Presidente della Giunta e all’Assessore alla Sanità per chiedere se la Regione fosse a conoscenza di questa decisione, se condivida l’impattazione della Asl e quali iniziative intendano assumere per tutelare i medici coinvolti e garantire la serenità del servizio del 118, definito come un presidio vitale.

Di Marco ha sottolineato l’importanza di non scaricare sui singoli lavoratori responsabilità che, se esistono, appartengono ai livelli decisionali e amministrativi, evitando di alimentare tensioni e conflitti legali all’interno di un servizio già sotto pressione.

