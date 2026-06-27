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Cronaca

Pescara, Polizia Locale commina 20 DASPO urbano a cittadini comunitari: attività di controllo vicino alla stazione ferroviaria

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Nelle prime ore della mattinata di oggi la Polizia Locale di Pescara ha effettuato un’operazione mirata nelle aree di parcheggio situate vicino alla stazione ferroviaria, con l’obiettivo di garantire il rispetto della legalità e del decoro urbano.

Coordinata e diretta dal comandante Danilo Palestini, l’attività di controllo ha portato alla notifica di un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria per uno dei 20 cittadini comunitari sottoposti a controllo. Inoltre, sono stati elevati 20 verbali per violazione delle disposizioni del DASPO urbano, disciplinato dall’articolo 9 del Decreto-Legge 14/2017.

Ai destinatari delle sanzioni è stata contestata la violazione amministrativa, con l’ordine di allontanamento dall’area interessata. L’operazione ha anche portato all’accertamento di tre ulteriori violazioni al Codice della Strada, per le quali sono stati elevati altrettanti verbali.

Il comandante Danilo Palestini ha commentato l’operazione dicendo che rientra nell’ambito delle attività ordinarie di presidio del territorio e di tutela della sicurezza urbana messe in campo dalla Polizia Locale di Pescara, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate e sensibili della città.

Questa operazione della Polizia Locale ha coinvolto cittadini comunitari e ha portato a sanzioni amministrative, in linea con le disposizioni legali in vigore, al fine di garantire il rispetto delle regole e del buon vivere urbano.

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