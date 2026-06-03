- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Giugno 3, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàPescara, Ricognizione danni emergenza maltempo Marzo 2026
Attualità

Pescara, Ricognizione danni emergenza maltempo Marzo 2026

- Spazio Pubblicitario 02 -

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Comune di Pescara ha avviato la ricognizione dei danni subiti da privati e attività economiche a causa degli eccezionali eventi meteorologici dal 28 marzo 2026 (in conformità con l’Ordinanza OCDPC n. 1189 del 04/05/2026). La procedura è diretta esclusivamente alla quantificazione dei danni per la futura gestione delle risorse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Possono accedere al censimento i privati e i titolari di attività che hanno subìto danni in conseguenza diretta dei sopra citati eventi calamitosi – precisa il comunicato. È obbligatorio utilizzare la modulistica ufficiale: Modulo B1: per i soggetti privati – Modulo C1: per le attività economiche e produttive – recita la nota online sul portale web ufficiale. I moduli, compilati e firmati, devono essere completi di tutti gli allegati richiesti – precisa il comunicato. Le domande vanno presentate entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sull’Albo Pretorio online, tramite due sole modalità: PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. pescara – si legge sul sito web ufficiale. it Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente (negli orari di apertura). Nota bene: Le istanze incomplete o inviate fuori termine non saranno prese in considerazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La ricognizione non dà diritto al risarcimento automatico o a contributi immediati – Gli eventuali fondi copriranno solo i danni non indennizzati da assicurazioni – precisa il comunicato. L’avviso completo e i moduli sono scaricabili sul sito www.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. pescara – si apprende dal portale web ufficiale. it (Albo Pretorio) o disponibili presso il Settore Manutenzione Edilizia Pubblica e Protezione Civile – Servizio Protezione Civile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it