Pescara, Ricognizione danni emergenza maltempo Marzo 2026

Pescara, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Comune di Pescara ha avviato la ricognizione dei danni subiti da privati e attività economiche a causa degli eccezionali eventi meteorologici dal 28 marzo 2026 (in conformità con l’Ordinanza OCDPC n. 1189 del 04/05/2026). La procedura è diretta esclusivamente alla quantificazione dei danni per la futura gestione delle risorse – recita la nota online sul portale web ufficiale. Possono accedere al censimento i privati e i titolari di attività che hanno subìto danni in conseguenza diretta dei sopra citati eventi calamitosi – precisa il comunicato. È obbligatorio utilizzare la modulistica ufficiale: Modulo B1: per i soggetti privati – Modulo C1: per le attività economiche e produttive – recita la nota online sul portale web ufficiale. I moduli, compilati e firmati, devono essere completi di tutti gli allegati richiesti – precisa il comunicato. Le domande vanno presentate entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sull’Albo Pretorio online, tramite due sole modalità: PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. pescara – si legge sul sito web ufficiale. it Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente (negli orari di apertura). Nota bene: Le istanze incomplete o inviate fuori termine non saranno prese in considerazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La ricognizione non dà diritto al risarcimento automatico o a contributi immediati – Gli eventuali fondi copriranno solo i danni non indennizzati da assicurazioni – precisa il comunicato. L’avviso completo e i moduli sono scaricabili sul sito www.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. pescara – si apprende dal portale web ufficiale. it (Albo Pretorio) o disponibili presso il Settore Manutenzione Edilizia Pubblica e Protezione Civile – Servizio Protezione Civile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di Pescara e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it