Pescara, Rottamazione Quinquies, prima riunione operativa tra Comune e Adriatica Risorse

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Pescara attraverso il portale web istituzionale:Prima riunione operativa, in Comune, per attivare la rottamazione quinquies, dopo il via libera arrivato dal Consiglio comunale alle due delibere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’assessore alle Finanze e al Bilancio Maria Rita Carota e il dirigente Andrea Ruggieri hanno incontrato il direttore generale di Adriatica Risorse Giovanni D’Aquino e i tecnici della società di riscossione per definire il percorso da seguire e i passaggi necessari per rendere le procedure il più possibile semplici, chiare e di conseguenza comprensibili a tutti i cittadini interessati, che saranno adeguatamente informati sul da farsi nel momento in cui la procedura sarà messa a punto – riporta testualmente l’articolo online. Adriatica Risorse ha garantito la massima disponibilità e collaborazione e si è già adoperata per realizzare dal punto di vista tecnico una serie di step che porteranno all’avvio della rottamazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nell’ambito di questa fase preparatoria la società di riscossione, di concerto con il Comune, attiverà, tra l’altro, un dialogo collaborativo con tutti i soggetti e le realtà che saranno coinvolti, a partire dalle altre società di riscossione, passando per gli intermediari abilitati (infatti dovrebbero essere estese le convenzioni anche ai Commercialisti, ai Tributaristi, ai Consulenti del Lavoro e persino agli Avvocati). Nelle prossime settimane si terrà un altro incontro e saranno fornite delucidazioni sulla data di avvio – La definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse riguarda Ici, Imu, tari, Tasi e sanzioni al Codice della strada i cui atti esecutivi sono stati emessi dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2019 (tributi comunali) e dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (sanzioni stradali). È importante ricordare che le istanze dovranno essere presentate al concessionario che ha emesso l’atto: Ader, Soget o Adriatica risorse e lo si farà in via telematica – si legge sul sito web ufficiale. Si pagherà solo la quota capitale (imposta o sanzione), con le spese di notifica e le spese delle procedure esecutive mentre vengono cancellati interessi, maggiorazioni di legge e aggio di riscossione – si apprende dalla nota stampa.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di Pescara. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Comune di Pescara, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.pescara.it