sabato, Febbraio 28, 2026
Pistoia tra eccellenze e tradizioni

La città di Pistoia è al centro dell’attenzione in queste ore, essendo uno dei trend più cercati online e in cima alle ricerche sui motori di ricerca. Sabato 28 febbraio Linea Verde Italia su Rai 1 ha dedicato spazio a Pistoia, raccontando le sue eccellenze e l’identità del territorio. Questa antica città toscana, con il titolo di Capitale del Libro 2026, si distingue per il suo verde urbano e la sua forte tradizione culturale.

La storia e l’arte si intrecciano nelle vie di Pistoia, città ricca di tesori nascosti e di atmosfere suggestive. I suoi abitanti sono orgogliosi delle proprie radici e lavorano costantemente per valorizzare il patrimonio storico e artistico che li circonda.

Questa puntata speciale di Linea Verde Italia ha permesso di scoprire ancora di più le bellezze di Pistoia, aprendo una finestra sulle sue tradizioni gastronomiche, artigianali e culturali. Un viaggio virtuale che ha portato gli spettatori a immergersi nella vita quotidiana di una delle città più affascinanti della Toscana.

