Prevenzione tumori, Città Sant’Angelo: screening gratuito donne alla Farmacia D’Addario

Città Sant’Angelo, 20 novembre 2011 — La Farmacia D’Addario Francesca è orgogliosa di annunciare l’arrivo della Carovana della Prevenzione di Komen Italia il 22 e 23 novembre 2025, offrendo gratuitamente a tutte le donne del territorio non incluse nei programmi di screening della ASL (mammografia per la fascia 40–49 anni e over 69; ecografia senologica per le under 40) un importante momento di cura e prevenzione.

Questa iniziativa rientra nel progetto della farmacia “Vicini per andare lontano insieme”, nato durante la pandemia per sostenere i piccoli imprenditori locali costretti alla chiusura: offrendo loro uno spazio all’interno della farmacia, abbiamo voluto mantenere viva la rete di relazioni e solidarietà della comunità.

Da allora il progetto è cresciuto, trasformandosi in un percorso continuativo dedicato al benessere collettivo, che ha dato vita a numerose azioni sul territorio:

– la sponsorizzazione di realtà sportive come ASD Volley Città Sant’Angelo e Club Acquatico Pescara, perché il movimento è la prima forma di prevenzione e il primo passo per restare in salute;

– il sostegno alle associazioni di volontariato da sempre al servizio della comunità, tra cui la Pro Loco di Città Sant’Angelo e la Croce Angolana;

– iniziative dedicate al benessere fisico e psicologico, momento di socialità e svago, come la Passeggiata della Salute;

– il supporto alla ricerca oncologica attraverso le campagne AIRC, un impegno per noi imprescindibile, essendo una farmacia oncologica.

Oggi, con la Carovana della Prevenzione, la Farmacia D’Addario Francesca compie un ulteriore passo, offrendo un dono concreto alle donne del territorio, affinché nessuna resti esclusa da controlli fondamentali per la diagnosi precoce dei tumori al seno.

Un ringraziamento speciale va a Lucia Travaglini, Vicesindaca e Assessore ai Servizi Sociali e Scolastici, Istruzione e Attività Produttive, da sempre vicina alle esigenze della comunità e al nostro lavoro; al Sindaco Matteo Perazzetti, per il sostegno istituzionale; e naturalmente a Komen Italia, partner prezioso nella diffusione della cultura della prevenzione.

Perché prendersi cura della salute della comunità significa crescere insieme, passo dopo passo, costruendo una realtà più forte, più consapevole e più sana: è questa l’essenza del nostro progetto “Vicini per andare lontano insieme”.

