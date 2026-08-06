Previsioni AbruzzoMeteo: Bel tempo al mattino ma nel pomeriggio torneranno a manifestarsi addensamenti, rovesci e temporali sulle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise. Temperature ancora elevate e valori ben al disopra delle medie stagionali. Caldo afoso lungo le coste

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord-africana che, tuttavia, rispetto alle scorse settimane, ha subìto un lieve cedimento alle quote superiori e, di conseguenza, deboli infiltrazioni di aria umida di origine atlantica hanno raggiunto le nostre regioni ed hanno favorito lo sviluppo di temporali pomeridiani in particolare sulle zone interne e montuose, con fenomeni anche di forte intensità. Non cambierà di molto la situazione meteorologica nelle prossime ore, dopo una mattinata all’insegna del bel tempo assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti lungo la dorsale appenninica con probabili temporali sulle zone interne di Marche, Abruzzo, Molise e Lazio, in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Le temperature si manterranno ben al disopra delle medie stagionali e si registreranno valori molto elevati, localmente superiori ai +38°C/+39°C, in particolare sulle zone interne, mentre valori meno elevati si registreranno lungo la fascia costiera ma con tassi di umidità elevati e conseguente caldo afoso – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici non evidenziano un cambio di circolazione almeno fino a Ferragosto, tuttavia nei prossimi giorni i temporali potrebbero manifestarsi non solo sulle zone interne ma, localmente, anche sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico, in particolare nel fine settimana e nei primi giorni della prossima settimana – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso ma la tendenza è verso un nuovo graduale aumento della nuvolosità sulle zone interne e montuose nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, con possibili rovesci e manifestazioni temporalesche, meno frequenti rispetto alla giornata di ieri, più probabili sulla Marsica, sull’Alto Sangro e nell’Aquilano, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature elevate nell’Aquilano, sulla Valle Peligna, in Val Pescara e in Val di Sangro, con punte massime localmente superiori ai +38°C/+39°C. Valori meno elevati lungo le coste con massime intorno ai +32°C/+35°C ma con tassi di umidità molto elevati e conseguente caldo afoso – Poche le novità nella giornata di venerdì, bel tempo al mattino e possibili temporali pomeridiani sui rilievi appenninici, sulle zone interne con possibili sconfinamenti verso le zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Temperature: Generalmente stazionarie ma con valori ancora ben al disopra delle medie stagionali.Venti: Deboli a regime di brezza – Mare: Quasi calmo o poco mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, poco fa, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org