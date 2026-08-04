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martedì, Agosto 4, 2026
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Previsioni AbruzzoMeteo: Bel tempo al mattino su tutte le regioni ma nel pomeriggio saranno possibili rovesci e temporali, localmente intensi, sulle zone interne di Marche, Abruzzo, Molise e Lazio. Afa lungo le coste

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Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che si estende su gran parte del bacino del Mediterraneo e che favorisce temperature molto elevate su gran parte delle nostre regioni – precisa la nota online. Rispetto ai giorni scorsi abbiamo assistito ad un graduale indebolimento della struttura di alta pressione soprattutto in quota e, di conseguenza, temporali pomeridiani hanno interessato anche le nostre regioni centrali nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, in particolare le zone interne e montuose, con fenomeni anche di moderata intensità. Non cambierà di molto la situazione meteorologica nelle prossime ore, dopo una mattinata all’insegna del bel tempo pressoché ovunque, assisteremo allo sviluppo di annuvolamenti e di temporali sulle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise, con fenomeni localmente di moderata intensità, in estensione verso il Lazio ma in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Poche le novità attese nella giornata di mercoledì, il bel tempo al mattino sarà seguito dallo sviluppo di temporali sulle zone interne ed appenniniche nel pomeriggio-sera, mentre non si prevedono sostanziali variazioni sulle zone collinari e costiere dove le temperature si manterranno ben al disopra delle medie stagionali e l’afa risulterà anche opprimente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Alla base dei dati attuali, inoltre, non si prevedono sostanziali cambiamenti nei prossimi giorni, soprattutto per quel che riguarda le temperature che si manterranno ben al disopra delle medie stagionali almeno fino alla metà della prossima settimana, anche se si tratta, ovviamente, di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno al mattino ma la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità sulle zone interne e montuose nel corso del pomeriggio: attesi rovesci e manifestazioni temporalesche sparse, più probabili a ridosso dei rilievi appenninici, ma in estensione verso l’Aquilano, la Marsica e l’Alto Sangro, occasionalmente anche sulla Valle Peligna, in attenuazione dalla serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Non si escludono fenomeni di moderata intensità accompagnati da raffiche di vento e da occasionali grandinate – Temperature massime che si manterranno ancora ben al disopra delle medie stagionali: previste punte massime localmente superiori ai +37°C/+39°C nell’Aquilano, sulla Valle Peligna e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Valori meno elevati lungo la fascia costiera (+32°/+35°C) ma con tassi di umidità molto elevati e conseguente caldo afoso – recita il testo pubblicato online. Temperature: Generalmente stazionarie ma con valori che si manterranno al disopra delle medie stagionali.Venti: Deboli a regime di brezza – Mare: Quasi calmo o poco mosso – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, oggi, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 05, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org

 

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