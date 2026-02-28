Previsioni AbruzzoMeteo: L’alta pressione inizierà gradualmente ad attenuarsi nel fine settimana e la nuvolosità tenderà ad intensificarsi con foschie/nebbie nelle pianure, nelle valli e possibili pioviggini, specie nella giornata di domenica

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile su tutte le nostre regioni – Tuttavia, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, la struttura di alta pressione tenderà gradualmente ad attenuarsi a partire dalle prossime ore e nella giornata di domenica – si apprende dal portale web ufficiale. Di conseguenza, masse d’aria umida di origine atlantica raggiungeranno dapprima il Mediterraneo occidentale e poi, nella giornata di domenica, anche le nostre regioni centro-settentrionali, dove è previsto un graduale aumento della nuvolosità e anche un aumento dell’umidità nei bassi strati dell’atmosfera, che porterà alla formazione di foschie e banchi di nebbia e, in alcuni casi, un tempo uggioso – aggiunge testualmente l’articolo online. Il tempo sarà stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso sulle zone collinari e montuose, soprattutto durante le ore centrali della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Poi, nella giornata di lunedì, è previsto un ulteriore aumento della nuvolosità e possibili deboli precipitazioni sparse anche sulle nostre regioni centrali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con ampie schiarite sulle zone alto collinari e montuose, mentre foschie e banchi di nebbia riguarderanno le valli interne della Marsica, dell’Aquilano e dell’Alto Sangro, ma anche le pianure e le valli che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Non si escludono foschie e banchi di nebbia anche lungo la fascia costiera, soprattutto nel corso della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Ampie schiarite saranno possibili durante le ore centrali della giornata con la copertura nuvolosa in temporanea attenuazione, ma la nuvolosità tenderà ad aumentare a partire da stasera-notte e nella giornata di domenica – Si tratterà di nubi medio-alte stratificate che, unite alla presenza di nubi basse in intensificazione, potrebbero favorire occasionali deboli precipitazioni nel corso del pomeriggio-sera di domenica, soprattutto sui settori occidentali – Un tempo uggioso è previsto nella giornata di lunedì con tanta umidità, possibili foschie e banchi di nebbia e occasionali pioviggini.Temperature: Stazionarie o in lieve diminuzione, specie nei valori massimi.Venti: Deboli a regime di brezza – si legge sul sito web ufficiale. Mare: Generalmente calmo o quasi calmo – riporta testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

