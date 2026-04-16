Previsioni AbruzzoMeteo: Residue condizioni di variabilità nelle prossime ore ma la tendenza è verso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche che proseguirà nella giornata di venerdì

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La perturbazione di origine atlantica che nella giornata di ieri ha favorito condizioni di tempo instabile e a tratti perturbato sulle regioni centro-meridionali, tenderà a spostarsi, attenuandosi, verso il Mediterraneo centrale e, di conseguenza, a partire dalle prossime ore assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalle nostre regioni centrali, in estensione verso le restanti regioni meridionali entro la giornata di venerdì. Nelle prossime ore, tuttavia, continueranno ad affluire masse d’aria instabile al centro-sud che manterranno ancora attive condizioni di instabilità che si manifesteranno soprattutto durante le ore centrali della giornata e che riguarderanno le zone interne e montuose delle Marche, della nostra regione e del Molise, con probabili temporali, in estensione verso il Lazio e il settore tirrenico, ma in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. La rimonta di un promontorio di alta pressione, in espansione sul Mediterraneo occidentale, garantirà condizioni di tempo stabile nelle giornate di venerdì e sabato, probabilmente anche nella giornata di domenica anche se, alla base dei dati attuali, non è da escludere un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche nei primi giorni della prossima settimana, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso, specie nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino dove non si escludono occasionali deboli e residue precipitazioni sparse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Cielo poco nuvoloso sulla Marsica e sull’Alto Sangro, annuvolamenti nell’Aquilano e sulla Valle Peligna, in temporanea attenuazione in mattinata, mentre nel pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi appenninici con rovesci e possibili temporali, in estensione verso l’Aquilano, la Marsica, l’Alto Sangro e verso il vicino Lazio, ma in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Schiarite sul versante adriatico ad iniziare dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il miglioramento proseguirà nella giornata di venerdì.Temperature: Stazionarie o in lieve aumento, specie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con occasionali rinforzi nel pomeriggio, specie nel Vastese – Mare: Poco mosso o mosso ma con moto ondoso in temporaneo aumento nel pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. I dettagli del bollettino, del quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org