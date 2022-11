Previsioni AbruzzoMeteo: Residui fenomeni nelle prossime ore sulle nostre regioni adriatiche, in miglioramento entro il pomeriggio-sera. Un nuovo peggioramento è atteso da venerdì sera e nel fine settimana

- Advertisement -

La nostra penisola continua ad essere interessata da una perturbazione atlantica che ha raggiunto le estreme regioni meridionali attivando il richiamo di aria fredda dai vicini Balcani verso le nostre regioni adriatiche – Di conseguenza, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, fenomeni di instabilità hanno nuovamente raggiunto le coste Marchigiane, Abruzzesi e Molisane con rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in graduale miglioramento a partire dalla tarda mattinata e, soprattutto, nella seconda metà della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, tuttavia, un nuovo probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalla serata-nottata di venerdì e nel corso del fine settimana, a causa della persistenza di una vasta area di instabilità sul Mediterraneo occidentale che, alla base dei dati attuali, determinerà la formazione di sistemi nuvolosi diretti nuovamente verso la nostra penisola, in particolare verso il settore occidentale della nostra penisola: vedremo – riporta testualmente l’articolo online.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino con rovesci sparsi, occasionalmente a carattere temporalesco, più probabili sulle zone costiere e collinari anche se, nel corso della mattinata, le precipitazioni potranno estendersi anche sulle zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Cielo parzialmente nuvoloso sulle zone interne con annuvolamenti alternati a schiarite ma senza fenomeni di rilievo; nel corso della giornata assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche con precipitazioni in graduale attenuazione e schiarite che si manifesteranno anche sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online.

Temperature: Generalmente stazionarie – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Venti: Deboli dai quadranti nord-orientali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale.

Mare: Generalmente molto mosso – riporta testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

