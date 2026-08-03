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lunedì, Agosto 3, 2026
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Previsioni AbruzzoMeteo: Si apre una nuova settimana all’insegna del caldo intenso su gran parte delle nostre regioni ma l’indebolimento dell’alta pressione in quota favorirà lo sviluppo di temporali pomeridiani sulle zone interne

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Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere protetta da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che si estende su gran parte del Mediterraneo occidentale ma che, rispetto ai giorni scorsi, tenderà gradualmente ad indebolirsi soprattutto in quota e, di conseguenza nel pomeriggio-sera tenderanno a formarsi temporali sull’arco alpino e lungo la dorsale appenninica, temporali che interesseranno anche le nostre regioni centrali dunque, in particolare l’Umbria e le zone interne di Marche, Abruzzo, Lazio e Molise, con fenomeni localmente di moderata intensità, in attenuazione entro la nottata – Non si prevedono sostanziali variazioni nella giornata di martedì, anche se l’instabilità pomeridiana potrebbe risultare meno accentuata rispetto a lunedì, tuttavia da mercoledì torneranno a formarsi temporali pomeridiani, anche di moderata intensità, sulle nostre regioni centrali, con fenomeni che, occasionalmente, potrebbero estendersi verso le zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico – Nel fine settimana, inoltre, alla base dei dati attuali, il promontorio di alta pressione di matrice nord-africana tenderà nuovamente ad espandersi verso le nostre regioni centrali e, se la situazione non cambierà di molto, assisteremo ad un nuovo aumento delle temperature, mentre l’instabilità pomeridiana riguarderà soprattutto le regioni settentrionali e le zone alpine, interessate probabilmente da infiltrazioni di aria umida di origine atlantica – si legge sul sito web ufficiale. PREVISIONI: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno al mattino, mentre nel pomeriggio è previsto lo sviluppo di addensamenti sulle zone interne e montuose con elevata probabilità di rovesci e temporali, in estensione dalle zone montuose verso la Marsica, l’Aquilano e l’Alto Sangro, in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Non si escludono fenomeni di moderata intensità accompagnati da raffiche di vento e da possibili grandinate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Proseguirà il bel tempo sulle zone collinari, costiere e sul versante adriatico in genere ma con afa in ulteriore intensificazione lungo la fascia costiera – Anche la giornata di martedì sarà caratterizzata dal bel tempo, specie al mattino con possibili annuvolamenti nel pomeriggio sulle zone interne e montuose ma con fenomeni meno probabili rispetto alla giornata odierna – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature: Generalmente stazionarie ma con valori ancora ben al disopra delle medie stagionali – Valori massimi localmente superiori ai +37°C/+39°C, specie sulle zone interne e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – In lieve diminuzione nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi.Venti: Deboli a regime di brezza ma con possibili forti raffiche durante i temporali.Mare: Quasi calmo o poco mosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, poco fa, dall’Associazione AbruzzoMeteo che da anni rappresenta un punto di riferimento nel settore per tutti gli appassionati meteo abruzzesi. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org

 

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