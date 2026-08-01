Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile al centro-sud con temperature in ulteriore aumento, temporali sull’arco alpino centro-orientale e, da domenica, anche sull’Appennino centrale, specie nel pomeriggio

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che si estende direttamente verso le nostre regioni centro-meridionali e determina condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato con temperature in aumento, mentre infiltrazioni di aria umida di origine atlantica tenderanno a raggiungere le regioni settentrionali e a favorire lo sviluppo di temporali, specie sull’arco alpino centro-orientale – Non cambierà di molto la situazione meteorologica nelle prossime ore, proseguirà il tempo stabile al centro-sud e le temperature si manterranno ben al disopra delle medie stagionali, ma non si escludono addensamenti consistenti sulle zone interne di Marche, Abruzzo e Molise, specie nel pomeriggio, con possibili occasionali precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. A partire da domenica, inoltre, assisteremo ad una lieve attenuazione dell’alta pressione in quota e, di conseguenza, tenderanno a formarsi temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica e interesseranno anche le zone interne delle nostre regioni centrali, con fenomeni localmente di moderata intensità, in attenuazione in serata e in nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Non si prevedono sostanziali variazioni nei prossimi giorni, tuttavia anche nei primi giorni della prossima settimana saranno possibili temporali sulle zone interne di Marche, Abruzzo, Molise e Lazio, in particolare nel pomeriggio-sera, ma le temperature continueranno a mantenersi ben al disopra delle medie stagionali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno, specie al mattino, ma nel corso del pomeriggio è atteso un graduale aumento della nuvolosità sulle zone interne e montuose, in particolare sulla Marsica e sull’Alto Sangro, con possibili occasionali rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Non si prevedono sostanziali variazioni sulle restanti zone dove prevarrà il bel tempo e le temperature si manterranno ben al disopra delle medie stagionali con punte massime localmente superiori ai +36°C/+38°C, specie nell’Aquilano, sulla Marsica, sulla Valle Peligna e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Valori meno elevati lungo la fascia costiera (+32°C/+35°C) ma con tassi di umidità elevati e conseguente caldo afoso – recita il testo pubblicato online. Nella giornata di domenica proseguirà il bel tempo, specie al mattino, mentre nel pomeriggio sono attesi annuvolamenti consistenti sulle zone montuose con elevata probabilità di rovesci e manifestazioni temporalesche sulla Marsica, sull’Alto Sangro, localmente nell’Aquilano, in attenuazione in serata e in nottata – Non cambierà di molto la situazione meteorologica sul versante adriatico dove prevarrà il bel tempo ma con temperature massime ancora molto elevate – Temperature: Stazionarie o in lieve aumento sulle zone interne, con valori massimi ancora ben al disopra delle medie stagionali.Venti: Deboli a regime di brezza – Mare: Quasi calmo o poco mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, oggi, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org