Previsioni AbruzzoMeteo: Tempo stabile e temperature in ulteriore aumento nelle prossime ore ma un nuovo sistema nuvoloso attraverserà la nostra penisola tra stanotte e la giornata di mercoledì. Torna il tempo stabile da giovedì con temperature in aumento

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola è interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato soprattutto al centro-sud, mentre le regioni settentrionali iniziano ad essere influenzate dall’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica che precedono il transito di una veloce perturbazione atlantica, diretta principalmente verso l’Europa orientale e verso i vicini Balcani, attesa anche sulla nostra penisola a partire dalle prossime ore, inizialmente al nord e sul versante adriatico nella giornata di mercoledì. Dopo il transito della veloce perturbazione che porterà un disturbo delle condizioni meteorologiche anche sulle nostre regioni centrali nella giornata di domani, da giovedì è previsto un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che si espanderà su gran parte del bacino del Mediterraneo e determinerà tempo stabile e temperature ben al disopra delle medie stagionali, con valori decisamente estivi anche sulle nostre regioni centrali, in particolare le massime diurne – Alla base dei dati attuali il tempo stabile proseguirà almeno fino alla giornata di domenica, mentre gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici ipotizzano un successivo cedimento dell’alta pressione con possibile deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche che, ovviamente, dovrà essere necessariamente confermato nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi appenninici durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Nubi medio-alte e stratificate in aumento nel tardo pomeriggio e in serata ad iniziare dal Teramano e dall’Alto Aquilano, in estensione verso le restanti zone entro la serata-nottata – si apprende dal portale web ufficiale. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nella giornata di mercoledì con possibili precipitazioni sparse, più probabili sul versante adriatico e venti settentrionali in rinforzo lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature: In aumento, specie nei valori massimi – aggiunge la nota pubblicata. Una generale ma temporanea diminuzione è prevista nella giornata di mercoledì.Venti: Deboli a regime di brezza al mattino, ma dal pomeriggio si prevedono venti di Scirocco in rinforzo lungo la fascia costiera e sul versante adriatico, occidentali sulle zone interne e montuose, in rinforzo nel pomeriggio – Mare: Quasi calmo o poco mosso al mattino ma con moto ondoso in aumento nel pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

